Final de la Supercopa de España
Araujo vuelve a jugar y sale del campo manteado por sus compañeros
La emoción azulgrana por el regreso del defensa uruguayo se ha convertido en uno de los 'momentazos' de la final
Araujo vio la luz y el FC Barcelona al completo lo ha celebrado. Tras semanas fuera de los terrenos de juego por una crisis de salud mental, este domingo ha vuelto a jugar con el primer equipo en la final de la Supercopa de España en la que el Barça revalidó su título frente al Real Madrid. Tras disputar los minutos finales del añadido en la segunda mitad, los jugadores azulgranas celebraron su regreso.
Y es que ni más ni menos, el jugador fue manteado por sus compañeros durante la celebración del trofeo. Había entrado en el terreno de juego a falta de varios minutos para que se diera por concluido el clásico y antes de saltar al campo, el defensa uruguayo se encomendó a Dios. Levantó las manos, y parecía pedirle al cielo la fuerza necesaria para encarar el reto de volver a ser él mismo. Tras ser manteado por sus compañeros, se ha abrazado emotivamente a Joan Laporta y ha levantado la copa frente a todos sus compañeros.
Crisis de salud mental
Todos en el FC Barcelona han celebrado con emoción el regreso del zaguero azulgrana. Tenerle de vuelta se ha convertido en un motivo más de júbilo para un FC Barcelona que ha conseguido revalidar su título de supercampeón de España tras doblegar al Real Madrid en Arabia Saudí.
Hacía semanas que no disputaba un encuentro oficial desde que tras la expulsión sufrida ante el Chelsea el pasado 25 de noviembre su mente dijera basta. Fue la gota que colmó el vaso. Su actitud desacertada en el encuentro disputado en Stamford Bridge le valió dos tarjetas amarillas en apenas 10 minutos y terminó expulsado. Tras ello, recibió numerosas críticas y el futbolista pidió al club una "pausa por salud mental", según confirmó el propio FC Barcelona. "Ronald no está listo en este momento. Es una situación privada. No quiero decir más. Por favor, respeten eso también", declaró el entrenador alemán Hansi Flick, sin dar más precisiones sobre el estado de salud de su futbolista.
Tras ello, el defensa uruguayo empezó un proceso personal de recuperación que le llevó a viajar a Tierra Santa para reconectar con Dios y encontrar el camino. Un mes más tarde, ya reconectado con su espiritualidad y su identidad en el campo, ha vuelto al terreno de juego para reclamar su espacio en la alineación azulgrana.
