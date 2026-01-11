El Andratx pierde con el Terrassa y se mete en la zona de peligro

El Andratx arrancó la segunda vuelta en el Grupo 3 de Segunda RFEF con una derrota ante el Terrassa (0-2) que le deja en una posición delicada: el conjunto mallorquín, que llegaba con la necesidad de sumar para alejarse del descenso, termina la jornada instalado en plaza de promoción y con el aviso de que podría caer a puestos de descenso si el Castellón B gana esta tarde.

El guion estuvo claro en la primera parte. El Terrassa se adueñó del balón y del ritmo, con el Andratx repelgado, buscando cerrar espacios y sorprender a la contra. Un remate de cabeza al larguero de Marckus pudo cambiar el escenario, pero fue un espejismo.

El susto no tuvo continuidad y, en el tramo final del primer acto, el Terrassa golpeó. Tras una ocasión de Sergio Cortés, llegó el 0-1: Barrero marcó en el minuto 45, premio a un primer tiempo en el que los visitantes habían llevado el mando.

Segunda parte

El segundo tiempo arrancó con el mismo tono, con el Terrassa dominando, aunque el Andratx dio un paso adelante y tuvo más presencia en campo rival. En el minuto 12 de la segunda parte, el partido pudo quedar prácticamente sentenciado, pero Elías Ramírez sostuvo a los suyos al detener un penalti lanzado por Barrero (que señaló el árbitro por unas dudosas manos de un defensa local).

A partir de ahí, los cambios activaron al Andratx. Entre las sustituciones destacó la entrada de David Valverde, que vivió sus últimos minutos en casa antes de marcharse este lunes a jugar a Bulgaria. El equipo de Contreras apretó, ganó metros y empujó con insistencia, pero le faltó claridad: presionó, pero no terminó de generar ocasiones de gol.

Con el Andratx volcado, el Terrassa encontró el desenlace que buscaba. Un contragolpe en el minuto 80 acabó en el 0-2 de Gutiérrez, que cerró el partido y dejó al conjunto de José Contreras al borde del abismo: en zona de promoción y pendiente del resultado del Castellón B, que podría empujarlo a descenso.

