Adrià Ceballos y Gemma Llabrés ganan el Balear de cross

El emblemático parque Es Serral de ses Monges de Inca acogió la conquista del título autonómico individual de cross de Adrià Ceballos (ADA Calvià), en hombres, y de Gemma Valentina Llabrés (CA Palma) en féminas. En el Regional por equipos se impusieron el Atlètic Mallorca masculino, capitaneado por el tricampeón mundial de triatlón Mario Mola, y el S’Hostal Montuïri femenino, dirigido por Esteve Barceló.

También se disputaron los Campeonatos de Baleares sub-14, sub-16, sub-18 y sub-20. El campeonato finalizó con la entrega de trofeos, presidida por el alcalde de Inca, Virgilio Moreno.

Ausente Said Mechaal, que este domingo por la mañana en Valencia batía el récord de España de 10 km en ruta, Adrià Ceballos impuso su clase y su correr fluido y elegante para proclamarse campeón de Baleares absoluto, con un tiempo de 25:15 sobre la distancia establecida de 7.500 metros (aunque, al parecer, fueron 8 km los recorridos). El subcampeón fue Mario Mola (Atlètic Mallorca) con 25:51, completando el podio el atleta de Binissalem José Luis García Pujadas.

En mujeres participó fuera de concurso la inquera Amelia Álvarez, que fue la vencedora de la prueba, si bien la campeona oficial fue la oncóloga Gemma Valentina Llabrés, que firmó un crono de 31:16. La segunda posición fue para Bel Calero (S’Hostal Montuïri) con 31:52, completando el podio Mar Vallés (AZ Esports Binissalem).

Por equipos, el Atlètic Mallorca fue el ganador en hombres con 19 puntos; compitieron Mario Mola (2.º), Martín Cuart (4.º), Miquel Àngel Capó (5.º), Carlos Oliver (8.º) y Lucas Mola (9.º). Segundo fue el ADA Calvià-Vistasol con 29 puntos —Adrià Ceballos (1.º) y Eric Lore (3.º)— y tercero, Lô Esport Menorca, con 74 puntos.

En féminas fue campeón el S’Hostal Montuïri con 12 puntos; compitieron Bel Calero (1.ª), Lidia Sánchez (4.ª), Garbiñe Sánchez (5.ª), Maria Ramis (6.ª) y Ángela Llabrés (7.ª). Segundo fue el Lô Esport Menorca con 33 puntos y tercero, el Total Team Manacor, con 47.

Otras categorías

En la categoría sub-20 se proclamó campeón el sineuer Martí Ferriol (Total Team Manacor) y, por equipos, Lô Esport Menorca. En féminas, la campeona fue Sandra Vadell (Pegasus).

En la categoría sub-18 se alzaron vencedores Geray Mota (Pegasus) y Mireia Caldentey (Pegasus). Por equipos, el Pegasus fue el ganador en ambas categorías.

En la categoría sub-16 se hizo con el título Aina Coll (Pegasus) en féminas y Gonzalo Pau Pons (Cecome Menorca) en masculinos. Por equipos, el Pegasus fue campeón con 25 puntos y el Menorca fue segundo; en mujeres lideró el Menorca, con 27 puntos, y Es Raiguer fue segundo con 35 puntos.

Finalmente, en sub-14 (antes infantiles) fueron campeones Tadhg McA Veety (Pegasus), en masculino, y Alessia Gefroy (Penya Santa Eulària) en féminas. Por clubes, el Pegasus fue campeón en hombres y Es Raiguer en mujeres.