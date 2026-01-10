El último reto del Palma Futsal antes del parón internacional

El Illes Balears Palma Futsal afronta este fin de semana el último compromiso liguero antes del parón internacional provocado por el Europeo y la Copa América, que detendrá la competición hasta la segunda semana de febrero. El conjunto dirigido por Antonio Vadillo se desplazará a Córdoba para medirse al Córdoba Patrimonio de la Humanidad (sábado, 17:00 horas | LaLiga+), con el objetivo de sumar tres puntos que aporten confianza y permitan encarar el paréntesis competitivo en una posición privilegiada de la tabla.

Tras el triunfo ante el Manzanares en el estreno de la segunda vuelta, el Palma Futsal quiere dar continuidad a las buenas sensaciones. Los mallorquines ocupan actualmente la cuarta posición con 27 puntos, a solo uno del Jimbee Cartagena, tercero, y son conscientes de la importancia de este encuentro para mantenerse en la pelea por los puestos altos de la clasificación antes del parón.

El antecedente más reciente entre ambos equipos en liga invita al optimismo. En el duelo de la primera vuelta, disputado en Son Moix, el Palma Futsal logró su primera victoria liguera del curso en casa con una actuación muy sólida. Aquel día, el conjunto balear firmó uno de los partidos más completos de la temporada, mostrándose muy incisivo en ataque y especialmente acertado de cara a portería para imponerse con claridad por 8-1.

Sin embargo, el rival será un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que atraviesa un buen momento. El conjunto andaluz es noveno con 21 puntos y llega reforzado tras una victoria importante en la pista del Ribera Navarra. En Vista Alegre buscará seguir sumando para acercarse a las posiciones de Playoff.

En el apartado de bajas, Antonio Vadillo no podrá contar con Luan Muller ni con Charuto, que continúan arrastrando molestias físicas. Ambos jugadores aprovecharán el parón internacional para completar su recuperación y regresar en plenas condiciones a la reanudación de la competición.

Antonio Vadillo ha valorado positivamente el momento general del equipo, aunque advierte de la carga acumulada de partidos en los últimos días. “Llegamos en buena línea a nivel general. Venimos haciendo, desde hace tiempo, buenos partidos”, ha señalado el técnico, que pone el foco en el aspecto físico tras una semana especialmente intensa de competición. El Palma vuelve a encadenar cuatro partidos en pocos días y el esfuerzo puede pasar factura ante un rival que destaca por su regularidad. “A nivel físico habrá que ver cómo nos encontramos porque vamos a jugar cuatro partidos en una semana de nuevo y puede pesar, y más contra un equipo que viene haciendo una grandísima temporada”, ha sostenido.

Vadillo no ha escatimado en elogios hacia el Córdoba, una de las revelaciones del curso. El técnico ha subrayado el crecimiento colectivo del conjunto andaluz y la variedad de recursos que presenta sobre la pista. “Ha sido una de las sensaciones de esta primera vuelta. La mayoría de sus jugadores están a un gran nivel, eso habla del buen trabajo que están realizando”, ha apuntado, antes de advertir que será un partido que exigirá máxima atención defensiva y táctica. “Es un equipo con mucha variedad en su juego y nos va a obligar a estar muy concentrados y a hacer un gran partido”, ha señalado.

Antonio Vadillo posa en el hotel de concentración en Córdoba. / Illes Balears Palma Futsal

En ese contexto, el mensaje del entrenador balear es claro: concentración y mentalidad competitiva desde el primer minuto. “Tenemos que intentar estar muy mentalizados, muy focalizados en el partido. A partir de ahí, eso nos hará competir a un gran nivel”, ha explicado. Vadillo ha asumido que habrá fases de dominio y generación de ocasiones, pero insiste en la importancia de no perder el foco. “Seguro que por momentos dominaremos, haremos buen juego y generaremos ocasiones, pero es clave estar focalizados. No nos podemos despistar”, ha afirmado.

La experiencia acumulada en enfrentamientos anteriores refuerza la idea de que no habrá margen para la relajación. El técnico recuerda que los duelos ante el Córdoba suelen ser igualados, independientemente del momento de cada equipo: “Más allá de los resultados, los partidos contra Córdoba siempre han sido equilibrados y mañana no va a ser diferente”. “Normalmente nos toca ir a contrarremolque, solemos estar muy parejos en el marcador y nos van a exigir mucho a nivel competitivo”, ha añadido.

Con todo, Vadillo confía en que, manteniendo el nivel de concentración, el equipo pueda tener opciones hasta el final. “Si estamos concentrados, vamos a tener nuestras opciones”, ha explicado, sin olvidar la relevancia del botín en juego. “Tenemos que ser conscientes de que mañana son tres puntos muy importantes”, ha concluido.

Mateus Maia, uno de los protagonistas del encuentro de la primera vuelta, ha subrayado la importancia del choque y la mentalidad con la que el equipo viaja a Vista Alegre. El ala brasileño, autor de un hat-trick en la contundente victoria en Son Moix, asegura que el grupo tiene claro el objetivo inmediato. “Estamos muy centrados en sacar los tres puntos y seguir sumando en la liga, que es importante para estar en la parte de arriba de la tabla”, ha explicado, consciente de la igualdad que está marcando el campeonato esta temporada.

Mateus Maia posa en el hotel de concentración en Córdoba. / Illes Balears Palma Futsal

En ese sentido, Maia ha insistido en que cada jornada cuenta, independientemente del escenario. El Palma Futsal quiere mantener una línea regular tanto en Son Moix como lejos de casa. “Tenemos que sumar tanto en casa como fuera porque la liga está muy igualada”, ha apuntado, remarcando la necesidad de acumular puntos para llegar bien posicionados al tramo decisivo del curso. “Es importante sumar el máximo de puntos posibles para clasificar bien para los playoff”, ha expresado el brasileño.

Sobre el rival, el jugador del conjunto balear anticipa un partido exigente, en la línea de los precedentes recientes entre ambos equipos: “Espero un partido muy duro. El año pasado lo fue y este año creo que no va a ser diferente. Nos vamos a enfrentar a un muy buen equipo”. Pese a la dificultad del reto, Maia ha transmitido confianza en el trabajo del grupo: “Estamos centrados en hacerlo todo bien y sacar los tres puntos”.