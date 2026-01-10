El Real Club Náutico de Palma celebra su mejor año deportivo e institucional ante más de 400 asistentes

El Real Club Náutico de Palma celebró este sábado su Gala del Deporte 2025, acto que reunió a más de 400 personas entre representantes institucionales, socios, deportistas, entrenadores y familiares, y que sirvió para poner el broche de oro a un año especialmente significativo para la entidad, tanto en el plano deportivo como institucional.

Durante la gala, que contó, entre otras autoridades, con la presencia del conseller de Cultura y Deportes del Govern balear, Jaume Bauzá; el director general de Deportes del Ayuntamiento de Palma, David Salom, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Javier Sanz, fueron reconocidos 60 deportistas, todos ellos partícipes de una temporada histórica en la que el club sumó 147 podios, con 69 medallas de oro, 47 de plata y 31 de bronce.

Rafael Gil, durante su discurso a los asistentes. / RCNP

El presidente del Real Club Náutico de Palma, Rafael Gil, destacó que estos resultados «son el reflejo del trabajo, la constancia y el compromiso de nuestros deportistas, pero también del esfuerzo de entrenadores y familias, que acompañan a los jóvenes en el difícil equilibrio entre estudios y deporte de alto nivel».

Los grandes protagonistas de la noche fueron los cuatro campeones de Europa de vela ligera formados en el club: Tim Lubat, Nikko Palou, Gabriela Morell y Lluc Bestard. Junto a ellos, recibió también un reconocimiento destacado el doble medallista mundial de piragüismo Álex Graneri, referente de una disciplina con una larga trayectoria en el RCNP y que en 2025 alcanzó sus primeros podios internacionales en la categoría absoluta.

Álex Graneri posa junto con el vocal de piragüismo, Manuel Simoncelli. / RCNP

Distinciones

La gala también incluyó menciones especiales a Hugo Ramón, por completar su cuarta Mini Transat, así como a los regatistas profesionales de la clase crucero Manu Weiller, Juan Fullana y Nacho Postigo, y al armador Luis Albert, subcampeón de Europa, entre otros deportistas y equipos que han contribuido al excelente balance del año.

En su intervención, el presidente del Real Club Náutico de Palma remarcó que este «año de oro» coincide con un momento clave para el futuro del club, tras el reconocimiento definitivo del derecho a la ampliación de su concesión. «Esta decisión garantiza la continuidad de nuestro proyecto deportivo y refuerza una labor que no es solo un deber estatutario, sino parte de nuestro ADN», señaló.

Nikko Palou, Gabriela Morell y Lluc Bestard posan tras la gala. / RCNP

El presidente aprovechó la presencia de representantes institucionales para reclamar una rápida ejecución de la sentencia y tenderles la mano para un trabajo conjunto en el diseño del nuevo proyecto del club. «Los éxitos deportivos del Real Club Náutico de Palma también son éxitos del puerto y de la institución que lo gestiona», afirmó.

Asimismo, Rafael Gil agradeció el apoyo constante de las instituciones de Baleares y solicitó el reconocimiento del plan de renovación del RCNP como proyecto «estratégico y de interés general», condición que permita asegurar la pervivencia de una entidad cuyos orígenes se remontan a la última década del siglo XIX y que desde su constitución en 1948 ha destacado por su compromiso con el deporte y la ciudad de Palma.