El Palmer Basket quiere sumar en Cantabria para huir del último puesto

El Palmer Basket se enfrenta al Grupo Alega Cantabria este sábado a las 19:00 horas en el Pabellón Vicente Trueba. El bloque conducido por Juan Ignacio Díez de Acharán visita Torrelavega sin bajas y con la mentalidad de continuar con la evolución en el juego colectivo.

El cuadro turquesa combatió con carácter durante los 40 minutos del pasado duelo ante un oponente de mucha entidad como el Gipuzkoa Basket y tuvo incluso opciones de anotarse el triunfo. Pese a la derrota final (63-71), el equipo balear pretende esta semana mostrar la misma versión tenaz y plantar cara a los cántabros.

Cantabria es una plantilla que se caracteriza por su ataque veloz y ágil. El lanzamiento de tres puntos es una de las virtudes por excelencia del undécimo clasificado de la Primera FEB. Cantabria es el tercer club con un grado de éxito más elevado desde la línea de 6,75, con un 38 % de eficiencia.

Además, los locales distribuyen 14,7 asistencias por choque, un indicativo de su significativa capacidad de elaboración. Reginald Johnson, con 15,2 puntos convertidos por encuentro, es el baluarte del ataque rival. Germán Martínez y Christian Lutete IV, al ritmo de sus privilegiadas condiciones en el triple, engrandecen la cancha para los suyos y alcanzan unos porcentajes diferenciales.

El entrenador del Palmer Basket, Juan Ignacio Díez De Acharán, desmenuzó los detalles principales del compromiso: “Cantabria es un equipo que en la línea exterior tiene mucha dinamita, muchos puntos; solucionan muchos aspectos tácticos gracias a su talento”. El técnico recalcó: “En el juego interior tienen mucha versatilidad; Kande y Jiahao Yu son muy diferentes”. “Nosotros tendremos que estar muy concentrados y ser muy sólidos en el plan de partido; ellos en su casa se hacen muy fuertes”, añadió.