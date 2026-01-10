El Palmer Basket logra un triunfo para la esperanza

El Palmer Basket vuelve a sonreír. Los mallorquines, en el primer triunfo de Juan Ignacio Díez De Acharán, alimentan sus opciones de salvación con una victoria de fe frente al Alega Cantabria.

Los turquesa apostaron por un ritmo alto y eso se notó en el marcador (9-6). El acierto de Phil Scrubb en la creación del juego y la aparición de Hansel Atencia permitieron ordenar las ofensivas del bloque isleño, aunque se fueron dos puntos abajo en el primer parcial (17-15).

En el segundo capítulo, los visitantes añadieron una porción más de concentración y personalidad. Josh Roberts se agigantó en la pintura y aportó un dos más uno de quilates para otorgar una mínima ventaja a la plantilla insular, 17-18. Atencia anotó en el triple y Jesús Carralero protagonizó una jugada de concurso al anotar un lanzamiento desde la línea del 6,75 tras efectuar un tapón descomunal.

El resultado al descanso, 35-35. Duda Sanadze y dos triples de Phil Scrubb mantenían con vida al Palmer en el tercer cuarto. Atencia recogió el testigo de sus compañeros de perímetro y convirtió cinco puntos en un intervalo muy reducido de tiempo. Josh Roberts, gracias a un movimiento atlético y astuto, brindó al equipo la posibilidad de cerrar la entrega por encima en el electrónico, 55-56.

En la batalla de los últimos 10 minutos, la tensión se elevó. Una versión espléndida de Atencia y Sanadze en ataque y la perfección colectiva transformada en sistema defensivo condujeron al Palmer Basket hacia la victoria. El triunfo por 73-76 en una complicada cancha permite a los pupilos de Juan Ignacio Díez De Acharán rubricar un triunfo para la esperanza.