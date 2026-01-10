Miquel Àngel Capó y Xisca Tous se adjudican el triunfo en Sa Llego

Miquel Àngel Capó, atleta de sa Pobla, y Xisca Tous (CN Llucmajor), triatleta internacional de Artà que compite por Turquía, fueron los ganadores de Sa Llego con autoridad. La prueba, que se disputa en sa Pobla y es la de mayor impacto y participación de Mallorca, se celebra en la previa de la ‘nit bruixa’ de Sant Antoni como uno de los actos de la gran celebración. La prueba contó con más de 2.500 participantes, sumando a los corredores de la prueba grande Sa Llego (1.586 participantes), Sa Llego Miñona (más de 300 niños) y la Caminada (casi quinientos), que con los 101 de la Sa Llego Nocturna sobrepasan dicha cifra.

Antes de la salida, bajo la presidencia del alcalde Biel Ferragut y el regidor d’Esports Guillem Crespí, se rindió un homenaje al extriatleta Joan Nadal y a Bel Calero, corredora internacional de montaña de Santa Margalida.

Una vez dado el pistoletazo de rigor comenzó la carrera (7.780 metros), en la que, en sus primeros compases, imprimió un fuerte ritmo Miquel Àngel Fidalgo. Pero el viento, en el tramo entre los 2.500 y 5.000 metros, frenó cualquier intento de aventura, por lo que la carrera fue conservadora. Ya con el trío del podio —comandado por Miquel Àngel Capó, el llubiner Damià Ramis y Toni Juan—, el pobler dio el tirón definitivo cuando faltaban unos 2.500 metros, poniendo diferencia entre quienes le seguían y presentándose en la línea de meta con Capó primero, con un tiempo de 23:44.

El lubiner Damià Ramis ‘Balita’ finalizó segundo a dos segundos (23:46) y el triatleta Toni Juan (Oxigen Menorca) fue tercero con 23:50. La cuarta plaza fue para Miquel Àngel Fidalgo (Marathon Mallorca) con 24:20 y Bartomeu Crespí (CT Murcia Unidata) acabó quinto con 24:29.

Las mujeres tuvieron en Xisca Tous a una ganadora con gran autoridad, firmando un tiempo de 27:19 y acabando en el puesto 38 de la general absoluta. Leonor Font (Atlètic Mallorca) fue una sólida segunda con 28:42, completando el podio Marga Llobera (Joan Comes-Sa Pobla) con 30:04. Llucia Femenías (Es Carboners) entró cuarta (30:52) y la palmesana Gemma Clar (Sporting Calvià) finalizó quinta con 30:57.

En Sa Llego Nocturna, la victoria en hombres fue para Lluís Biel Bauzá (26:35). Joan Trobat (26:41) y Dasiel Torrado (26:57) completaron el podio. En mujeres ganó la poblera Chloé Serra (Es Raiguer) con 31:32, por delante de Janna Sieber (32:22) y Clara Morey (36:47).

La Caminada tuvo como primer clasificado a Arturo Abrines y a Xisca Torrens (Sa Torreta).