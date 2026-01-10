María Díaz Cirauqui, futbolista española en Arabia Saudí: "Al principio choca, pero aquí estoy fenomenal, me siento cómoda y querida"

María Díaz Cirauqui (Funes, Navarra, 1995) jugó ocho temporadas en la Primera División española, en Prainsa Zaragoza, Real Sociedad y Athletic, antes de poner rumbo a Francia. Acabada aquella experiencia de tres años, decidió aceptar una propuesta para jugar en la incipiente liga de Arabia Saudí. Ya lleva dos años y apunta a quedarse un tercero. Recibe a EL PERIÓDICO en la urbanización en la que reside en Yeda para contar sus vivencias en este país. Como futbolista y como mujer.

¿Cómo acaba en la liga saudí?

Acabé mi contrato en Francia en el verano de 2024 y me salieron varias cosas. Mi agencia me planteó la opción de Arabia Saudí y al principio me chocó un poco. No sabía mucho de la liga femenina, aunque con los chicos ya había habido el 'boom' de los grandes fichajes. Obviamente, la oportunidad era buena, no te voy a mentir, como nos pasa a todos los que estamos aquí. A mí me gustan las nuevas experiencias y decidí aceptar la oferta.

María Díaz Cirauqui, futbolista español del Al-Ittihad de Arabia Saudí. / EPC

¿Cuánta gente de su entorno le preguntó si estaba loca?

Tampoco loca... Lo primero que hacemos todo es mirar en internet cómo se vive aquí, cómo es ser mujer aquí... También el hecho de estar tan lejos. Mi familia y mi pareja me apoyaron en la decisión que tomé y a partir de ahí, tenían con la expectativa de cómo me iría. Y de momento me está yendo bien. Estuve un año en el Al-Shabab, que eliminó su sección femenina este verano por un tema de dinero, y ahora estoy muy bien en el Al-Ittihad, con un cuerpo técnico y un 'staff' directivo españoles, que siempre ayuda mucho.

¿Qué se encuentra cuando llega?

Tú puedes leer mucho sobre un país, pero hasta que no llegas no sabes bien cómo es. De hecho, el primer choque fue el calor, nada más bajar del avión. Y a partir de ahí vas entendiendo cómo es aquí la religión y la cultura. Como mujer, te choca un poco no poder ir con pantalones cortos por la calle, pero es su religión y su costumbre y tienes que adaptarte, pero no tiene nada que ver con lo que la gente se piensa desde fuera. Con las saudíes me llevo muy bien, son superserviciales, te ayudan siempre que pueden y te resuelven las dudas que puedas tener con la vestimenta, por ejemplo. Porque entre ellas hay de todo, en función de la tradición de sus familias, hay algunas que visten prácticamente como en Europa y otras que van más tapadas. Pero yo no tengo que llevar 'hiyab' ni nada así, ni jugar con 'leggings'.

¿Ha tenido algún problema como mujer, como ciudadana, en este año y medio?

[Piensa durante unos segundos] Yo creo que no. No tengo una anécdota negativa que contar de que me haya pasado nada. Cuando llegas, ves lo que es su religión y te adaptas un poco a ellos, estás en su país. Saber que si voy al supermercado tengo que ponerme un pantalón largo, que tampoco es una obligación, es más por respeto a la gente de aquí. Tampoco es algo que me requiera un esfuerzo.

María Díaz Cirauqui. / EPC

Y como futbolista, ¿qué se encuentra?

Desde que empecé en Zaragoza siendo una cría hasta que jugué en el Athletic, viví un cambio y una evolución brutales. Pues aquí un poco lo mismo. Año a año se va notando el crecimiento, con el trabajo de los 'staffs' técnicos que llegan desde fuera, desde España y otros países, aplicando su metodología y su formación. Mi club, Al-Ittihad, está abriendo ahora una escuela para niñas pequeñas. Que inviertan en la base es un síntoma claro de que apuestan por el fútbol femenino a largo plazo. Ahora hay futbolistas que han empezado a jugar hace cuatro años, cuando en España podemos empezar con seis añitos, por lo que su margen de mejora es enorme. La mayoría de mis compañeras saudíes tienen alrededor de 20 años.

Entiendo que tiene un cierto rol de veterana, de mentora.

Hasta los 16 años no pueden jugar en la liga profesional, pero con 15 hay algunas que ya entrenan con nosotras. Ellas saben que las seis extranjeras que estamos en el equipo contamos con un bagaje y una experiencia y nos consultan cosas. A mí eso me halaga mucho e intento ayudarles con todo lo que puedo. En primer año me asombró el cambio que había desde el primer entrenamiento hasta el último, porque muchas chicas tienen muy pocos conceptos futbolísticos, el entrenador les tiene que enseñar el abecé, desde lo más básico. Lo mejor que tienen ellas es que lo absorben todo a la primera.

¿Hacen vida social juntas, extranjeras y saudíes, más allá de la dinámica del equipo?

Cada una hacemos nuestra propia vida, pero surgen planes de cenas y demás y vamos todas juntas. Las que se quieren apuntar, vaya. No hay una separación entre los dos grupos. El año pasado en el Al-Shabab montamos un grupito que hacíamos más cosas juntas y había saudíes e internacionales. Ellas son muy abiertas para eso y nosotras también.

María Díaz Cirauqui, con dos de sus compañeras saudíes. / EPC

¿Se puede ser una futbolista lesbiana y venir a jugar a la liga saudí?

Sí. Y obviamente las habrá, no conozco la vida personal de cada una, pero seguro que las hay. Aquí o en su club lo podrán ver mejor o peor, pero es tu vida y lo tienen que aceptar.

¿Se ve jugando más años aquí?

Tengo opción a un año más de contrato y ahora mismo mi intención es seguir una temporada más, sí.

El dinero influye, claro.

Sí, pero hay una perspectiva un poco equivocada con eso desde fuera. Aquí ninguna se hace millonaria. Quizá haya jugadoras que puedan cobrar más que España, pero otras podrían ganar más en México, por ejemplo. Claro que ayuda, pero no te va a solucionar la vida. Y más allá del dinero, si yo he venido este año a jugar a Yeda es porque el club está apostando por la sección femenina y porque hay un 'staff' español que te lo pone todo fácil. Ellos además son muy serviciales, cualquier mejora que propones la tienen en cuenta. Me tratan fenomenal, me siento cómoda y querida.