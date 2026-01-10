Fútbol
El mallorquín Marco Asensio conquista la Supercopa de Turquía
El calvianer firma una asistencia en la victoria del Fenerbahçe ante el Galatasaray y gana su primer título en el país otomano (0-2)
El mallorquín Marco Asensio levantó su primer título en Turquía tras alzarse con la Supercopa después de la victoria de su equipo sobre el Galatasaray (0-2), en la que firmó una asistencia con la que Jayden Oosterwolde cerró el marcador.
El calvianer, formado en el Mallorca, sumó su trofeo número 21 de su carrera. Lideró la victoria del Fenerbahce con una gran actuación y mantiene su línea ascendente en Turquía. Desde que firmó por su nuevo club, acumula nueve tantos y seis asistencias a lo largo de los 21 partidos que ha disputado esta temporada.
Pero fue Mattéo Guendouzi, en el minuto 28, quien abrió el camino de la victoria para el Fenerbahce. Con un derechazo desde la frontal del área superó a Günay Güvenç y el equipo dirigido por Domenico Tedesco se marchó al descanso con una ventaja que invitaba a soñar con el título.
El ex del Real Madrid, a los tres minutos de la reanudación, con un lanzamiento de córner que remató Oosterwolde, se encargó de sellar una victoria que pudo ser más amplia si el jugador balear, en el último tramo, hubiese marcado con un disparo que rozó el gol. No lo consiguió, pero después, tras el final del encuentro, levantó su primer trofeo desde que llegó esta temporada a Turquía.
