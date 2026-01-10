La Federación Balear dona más de medio millón de euros a los clubes de fútbol

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) ha donado a los clubes de esta comunidad más de millón de euros, concretamente 632.103, mediante a su apuesta por el programa de subvenciones 'Apostam per la Base', una iniciativa destinada a dar soporte directo a los clubes y a reforzar su fútbol base. Esta cifra incluye tanto la aportación económica directa como la asunción de gastos en material deportivo, especialmente en balones, partida que se ha doblado respecto al pasado año. Con esta subvención y sus distintos programas, la FFIB quiere consolidar el incremento de licencias y la profesionalización de los clubes de Balears.

Los clubes ya tienen el dinero ingresado

Los importes correspondientes ya han sido ingresados por la FFIB a los clubes desde el pasado 2 de enero, con el objetivo de que puedan disponer de los recursos desde principios de año y planificar con antelación su actividad deportiva.

El Mallorca B, segundo, recibe al líder manacor

Décimo séptima jornada de Liga en la Tercera División balear: hoy sábado, Alcúdia-Mercadal (13:00 horas), Inter Ibiza-Constància (16:00), Rotlet Molinar-Portmany (16:30), Collerense-Peña Deportiva (16:30), Santanyí-Felanitx (17:00), Son Cladera-Binissalem (17:00) y Platges de Calvià-Cardassar (17:30); y mañana domingo, Mallorca B-Manacor (12:00) y Formentera-Llosetense (12:00).

Retorna la División de Honor Mallorca

Retorna, al igual que todas las competiciones después del paréntesis vacacional debido a la Navidad, la División de Honor: hoy, Andratx B-Sineu (16:00), Serverense-Alaró (16:30), Esporles-Platges B (17:00), Campos-Ferriolense (17:00) y Arenal-La Victoria (17:30); y mañana, Pòrtol-Atlético Rafal (16:30), Sant Jordi-Son Verí (17:00), Inter Manacor-Sóller (18:30) y Alcúdia B-Santa Catalina (19:45).

Vital duelo para el Constància juvenil

Décimo sexta jornada en juvenil División de Honor: mañana, Constància-Sant Cugat (12:00), Sabadell-Mallorca (16:00) y Cornellà-San Francisco (16:00).

El Balears femenino vuelve a la competición

Tras casi un mes de descanso, el Balears femenino vuelve a competir para recibir mañana domingo al Unión Tenerife, a las 12:00.

La Copa FFIB femenina, en su recta final

Hoy, Balears B-Independiente (14:00), Mallorca Internacional-Algaida (16:00) y Manacor-Ciutadella (12:00); y mañana, Sant Lluís-Collerense (12:00).

Selección balear sub-14 de fútbol sala masculino / JV

Selección balear sub-16 masculina de fútbol sala

La selección balear de fútbol sala masculina sub-16, que dirige Nico Pizà, se ejercita este fin de semana de cara a la fase previa del Nacional en Tarragona, que empezará el miércoles en Tarragona. Los convocados son: Alejandro Diéguez ,Hugo Escamilla, Noah Hinarejos, Xavier Huete y Anton-Loureiro (Bar Gost); Marcos Illán (Manacor); Víctor Isern, Albert Miquel Soleto y Lluc Munar (Llevant); Joan Leal (Andratx); e Ian Suárez y Florenci Vilà Pons (Viva).

La sub-14 está dirigida por Miquel Vidal

La sub-14 balear de fútbol sala masculina, que dirige Miquel Vidal, está compuesta por David Amaya (Juan de Ávila); Adrián Cabra, Fausto García y Adrià Martínez (Alcúdia); Luis Diéguez y Marc López (Son Oliva); Luis Forteza y Javier Martínez (Bar Gost); Joan Marroquino y Gabriel Nieto Cantero (Andratx); Carles Pascual Marcó (Manacor); y Unai Rosa Milara (Son Ferrer).