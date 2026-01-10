Enfermedad
El exfutbolista del Chelsea Lamisha Musonda, de 33 años, desvela que solo le quedan "unos días de vida"
Es hermano del también futbolista Charly Musonda, exjugador del Betis y el Levante
EP
El exfutbolista belga Lamisha Musonda, jugador del Chelsea entre 2012 y 2014 y hermano del también futbolista Charly Musonda, ha anunciado este sábado que le quedan "unos días de vida" y que su condición es "crítica", aunque sin desvelar la grave enfermedad que padece.
"Al darme cuenta de que solo me quedan unos días de vida, también me doy cuenta de que tuve a mucha gente a mi lado y siempre atesoraré esos recuerdos. La vida es dura, pero la vista es magnífica", señaló Musonda, de 33 años, en la red social Instagram.
El de Bruselas se formó en el Anderlecht antes de dar el salto en 2012 al Chelsea inglés, por el que fichó junto a sus hermanos Tika y Charly, este último exjugador del Real Betis (2015-17) y del Levante UD (2022-23). Se retiró en 2020.
Musonda desveló que ha pasado dos años "difíciles" por culpa de su enfermedad. "La vida está llena de altibajos, y nadie puede comprender realmente el dolor que uno soporta. Los últimos dos años han sido particularmente difíciles para mí. Con gran tristeza os anuncio que estoy luchando por recuperar mi salud, lo que explica mi ausencia de las redes sociales. He tenido que afrontar la realidad: mi salud es crítica y ahora lucho por mi vida", manifestó.
"Vuestra ayuda y vuestras oraciones me serán de gran consuelo en estos momentos. Mi familia y yo estamos luchando, y no me rendiré hasta mi último aliento. Como podéis ver, he tenido la suerte de tener una juventud maravillosa, y todavía tengo mucho que ofrecer. Pero hay muchas personas maravillosas a las que desearía haber podido agradecerles todo en persona. El hecho de que quizás no tenga la oportunidad me entristece. Os quiero a todos", concluyó.
