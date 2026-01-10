Voleibol
El ConectaBalear Manacor tumba a un combativo Soria
Los mallorquines se muestran acertados en los momentos decisivos de un partido igualado (3-0)
El ConectaBalear Manacor se ha impuesto por 3-0 ante el Soria y suma tres puntos importantes para continuar con su línea ascendente en la Superliga. En un encuentro donde la igualdad se hizo notar, fue el equipo de Alexis González quien supo gestionar mejor los momentos clave y sellar la primera victoria del año.
El primer set estuvo marcado por errores no forzados de un Soria impreciso, hecho que aprovechó Manacor, que empezó enchufado en servicio y sólido en bloqueo. El conjunto soriano intentó recortar distancias desde la red, pero no encontró la forma de superar la defensa local. El tándem Nieves y Linares capitanearon el set ante un Soria que no terminaba de romper el juego del rival. Manacor puso entre las cuerdas la recepción visitante y cerró el set 25-17.
El segundo set se mostró más igualado. Soria sacó a relucir su servicio ante un Manacor que le pisó los pies con su bloqueo y con un parcial de 5 puntos giró las tornas del marcador 16-14. A pesar de que algunos errores en saque local le penalizaron en momentos clave, el equipo de González se mantuvo fuerte y supo resolver las jugadas sorianas 25-23.
La paridad volvió a iniciar el tercer set, marcado por intercambio de errores en saque. Manacor empezó a imponer su ritmo con un ataque contundente y se lucró de los errores visitantes. La solidez ofensiva del equipo manacorí abrió la brecha en el marcador ante un Soria que, en los compases finales, se enchufó en ataque y puso las tablas en el marcador 23-23. Finalmente, Manacor cerró 25-23.
Ficha técnica
3 - ConectaBalear Manacor: Lorente (5), Díaz (8), Romaní (5), Nieves (13), Linares (13), Ribas (6); líbero: Cairús.
0- Grupo Herce Soria: Moreno (15), Lorente (4), Hoyos (10), Mimoun (8), Kalstad (3), Domenech (2); líbero: Masià. También jugaron Miguel (1) y Villaba.
Parciales: 25-17 (24’), 25-23 (27’), 25-23 (27’).
Árbitros: Diego Rodríguez del Pozo y Albert Elvira Cerdán.
- Un testigo admite que la unidad de sanciones de Medio Ambiente estaba desbordada
- Jaime Anglada, en su primera entrevista tras el accidente: 'La música me está ayudando en la recuperación, el rock es la mejor de las medicinas
- La antigua tienda Recambios Martínez se transforma en una promoción de pisos a precio limitado
- Un camarero de una cervecería de s’Arenal despedido revela un sistema de pagos en B
- Hasta dos meses de espera para obtener la nueva Tarjeta Única de transporte en Palma
- Terreno Barrio Hotel, la apuesta de la familia Piñero por revitalizar 'su barrio' en Palma con su primer alojamiento urbano
- El Santuario de Santa Lucía de Mancor de la Vall se queda sin monjas
- Una funcionaria de Santa Margalida admite ante la jueza que fue contratada a dedo