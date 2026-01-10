El ConectaBalear Manacor tumba a un combativo Soria

El ConectaBalear Manacor se ha impuesto por 3-0 ante el Soria y suma tres puntos importantes para continuar con su línea ascendente en la Superliga. En un encuentro donde la igualdad se hizo notar, fue el equipo de Alexis González quien supo gestionar mejor los momentos clave y sellar la primera victoria del año.

El primer set estuvo marcado por errores no forzados de un Soria impreciso, hecho que aprovechó Manacor, que empezó enchufado en servicio y sólido en bloqueo. El conjunto soriano intentó recortar distancias desde la red, pero no encontró la forma de superar la defensa local. El tándem Nieves y Linares capitanearon el set ante un Soria que no terminaba de romper el juego del rival. Manacor puso entre las cuerdas la recepción visitante y cerró el set 25-17.

El segundo set se mostró más igualado. Soria sacó a relucir su servicio ante un Manacor que le pisó los pies con su bloqueo y con un parcial de 5 puntos giró las tornas del marcador 16-14. A pesar de que algunos errores en saque local le penalizaron en momentos clave, el equipo de González se mantuvo fuerte y supo resolver las jugadas sorianas 25-23.

La paridad volvió a iniciar el tercer set, marcado por intercambio de errores en saque. Manacor empezó a imponer su ritmo con un ataque contundente y se lucró de los errores visitantes. La solidez ofensiva del equipo manacorí abrió la brecha en el marcador ante un Soria que, en los compases finales, se enchufó en ataque y puso las tablas en el marcador 23-23. Finalmente, Manacor cerró 25-23.