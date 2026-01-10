El ConectaBalear Manacor recibe al Soria en el retorno de la Superliga

El ConectaBalear Manacor vuelve a escena este sábado tras el parón navideño con un reto de altura. El equipo manacorí recibe al Grupo Herce Soria Voleibol, a partir de las 18.00 horas en el Poliesportiu Miquel Àngel Nadal, en un duelo exigente ante uno de los clásicos de la Superliga Masculina de voleibol y que es el actual segundo clasificado.

Los de Alexis González regresan a la competición después de varias semanas en las que el grupo ha alternado descanso y preparación con la mirada puesta en arrancar con fuerza la segunda vuelta. El técnico se mostró satisfecho con el trabajo realizado en este periodo: “Tuvimos algunos días de descanso pero luego los chicos trabajaron perfecto, así que esperando el partido del fin de semana”.

El encuentro llega con un componente especial para el Manacor. En la primera vuelta, el conjunto mallorquín cayó por 3-1 en tierras sorianas y ahora busca revancha con el impulso de su afición. Además, se trata de un choque directo entre equipos de la parte alta, algo que, según González, suele resolverse por matices: “Sabemos que es un rival como nosotros, un rival duro. Va a ser un partido peleado, de equipos de la tabla de arriba, y creo que se va a definir por detalles”.

Balance de la primera vuelta

El Manacor alcanzó el parón con buenas sensaciones tras vencer a Tarragona, un triunfo que reforzó la confianza del vestuario y confirmó el buen rumbo del proyecto. El entrenador hizo balance del primer tramo del curso, recordando que el objetivo se cumplió, aunque el equipo aspira a más: “El objetivo de la primera ronda era terminar entre los cuatro primeros y lo conseguimos. Perdimos algunos partidos que no deberíamos haber perdido, pero sabemos que podemos estar más arriba”.

Con la segunda vuelta, la Copa del Rey y los play-offs en el horizonte, el conjunto manacorí afronta este estreno de 2026 como una primera prueba de madurez competitiva. En casa, ante un rival directo y con todo por decidir, el Manacor busca empezar el año con una victoria de prestigio.