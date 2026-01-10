El Azulmarino rubrica una primera vuelta histórica

El Azulmarino Mallorca ha firmado un triunfo histórico (78-54) ante el Fustecma NBF Castelló, consiguiendo un récord sin precedentes en la Liga Challenge: terminar la primera vuelta invicto. Las mallorquinas lideran la clasificación en solitario.

El partido arrancó con intensidad y ritmo por parte de ambos equipos. Aunque el conjunto visitante se hizo con la primera posesión, las mallorquinas robaron el balón y tras una acción de Iris Mbulito, Marta García adelantó a las locales. Las castellonenses aprovecharon algunos errores locales en la construcción del juego, pero las de Alberto Antuña se impusieron en el primer cuarto por 24-20.

El segundo periodo fue más cerrado. Ambas escuadras reforzaron su defensa y redujeron el ritmo anotador. Aun así, hubo destellos de calidad: una gran asistencia de Carmen Grande a Mbulito y un triple de Maria España Almendro que cerró el parcial 12-8.

Tras el descanso, Azulmarino dominó con autoridad. La energía de Jane Asinde y la agresividad del bloque marcaron diferencias. Con un parcial de 24-10, las mallorquinas encarrilaron un triunfo que se confirmó en el último cuarto. Gedna Capel, Amaiquén Siciliano, varios triples y un buen juego colectivo permitieron a las locales ampliar el marcador (9-1 de salida). Aunque el NBF Castelló reaccionó en los minutos finales, no pudo evitar una amplia y clara derrota (78-54).

Alberto Antuña

Alberto Antuña, técnico del Azulmarino, se mostró muy satisfecho por el esfuerzo y compromiso de sus jugadoras al término del encuentro. El preparador murciano destacó que había sido “un día de bajar al barro, de entender la liga que es, ponerse a defender y romper los partidos desde ahí”. “Se ha generado una sensación de que el Azulmarino tiene que ganar siempre de 25 puntos al descanso, pero estas ligas son complicadas. Da igual ganar de 25 que de 1 sobre la bocina. Lo importante es ganar”, agregó.