El Azulmarino busca completar una primera vuelta de récord

El Azulmarino está a tan solo una victoria de conseguir lo que nadie ha logrado en la Liga Challenge: terminar la primera vuelta de la competición sin conocer la derrota. Para ello, necesitan ganar al Fustecma NBF Castelló este sábado a las 19 horas en Son Moix. El encuentro se podrá seguir por la web CanalFeb.tv

El curso pasado, el Leganés impuso la marca de 14 partidos seguidos venciendo desde el inicio de la temporada. No obstante, el bloque de Alberto Antuña puede romper este sábado el récord y continuar así con la segunda vuelta de la mejor manera posible.

El entrenador del Azulmarino, Alberto Antuña, habló sobre su rival en la rueda de prensa previa al encuentro: “Nos enfrentamos a un equipo bastante peligroso. Castellón está yendo al alza y es un equipo que destaca por su faceta defensiva. Seguro que marcarán un nivel físico que debemos superar para competir el enfrentamiento”. Pese a valorar el récord que se puede establecer este fin de semana, el técnico recordó que el objetivo real es seguir ganando para conseguir el ascenso a la Liga Endesa: “Nadie va a descansar hasta que se consiga el objetivo”. Para finalizar su intervención, Antuña hizo una llamada a la afición a acudir al pabellón para celebrar la posible victoria: “Jugamos en casa y es importante que venga la gente para que puedan disfrutar del equipo y de la situación extraordinaria. Conseguir la decimoquinta victoria y terminar la primera vuelta imbatidas sería ponerle un broche de oro. Queremos celebrarlo juntos”.

Tras la intervención de Antuña, la jugadora del Azulmarino Jane Asinde, compartió también sus sensaciones sobre el encuentro: “Tenemos el último partido de la primera vuelta y estamos emocionadas por conseguir la victoria. Esta semana hemos trabajado muy bien y estamos preparadas física y mentalmente para el partido”.