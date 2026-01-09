La marcha de Valverde a Bulgaria agita el mercado del Andratx

Enero movido el que están viviendo los equipos mallorquines de Segunda RFEF, especialmente un Andratx que en esta primera semana del año ya contabiliza seis bajas. Y alguna de ellas importante, como la de David Valverde (se marcha a jugar a la Primera División de Bulgaria). También ha firmado seis salidas el Porreres, en su caso de jugadores con pocos minutos.

José Contreras afrontará el envite de este próximo domingo (en casa, 12:00 horas, ante el Terrassa) con la plantilla casi justa. Después de acordar las bajas de Yuzún Ley, Chema Lorente, Toni Navarro y Adrián Flaqué —estos dos últimos habían dispuesto de minutos y eran habituales en las convocatorias—, el Andratx ha anunciado la salida de Vicente Meca, importante en los primeros meses de competición, y la de Valverde, uno de los futbolistas con los que más ha contado el técnico desde su llegada a Sa Plana.

El excanterano del Mallorca, un comodín que puede jugar de lateral o extremo diestro y hasta de atacante por la banda izquierda, ha llegado a un acuerdo con el Beroe Stara Zagora, equipo de la Primera División búlgara en el que ya militan una decena de futbolistas españoles o con paso por el fútbol nacional. Entre ellos está el también mallorquín Alberto Salido, quien coincidió con Valverde en el filial bermellón.

Las salidas de Valverde y Meca son un contratiempo para el Andratx, que solo ha incorporado al centrocampista Nico Kata y que deberá reforzar su línea de ataque.

Porreres, Poblense y Atlético Baleares

También ha tenido seis bajas el Porreres, mucho más angustiado en esta primera vuelta que el Andratx. Con el cambio de técnico (Jaume Mut sustituyó a Miguel Soler), algunos futbolistas han cambiado su rol y han acabado acordando su baja. Han salido del equipo Joan Sorell, Gabriel Santos, Amengual, Llamas, Dani López y Ávila (este ya se marchó en noviembre). Por ahora han llegado Giuliano Bertino, Torregrosa, Miquel Alorda y Villapalos, que firmó este jueves.

Menos problemas clasificatorios tienen el Poblense y el Atlético Baleares, metido en play-off de ascenso. El líder solo ha tenido la baja del defensa y capitán Pep Vidal, que se ha ido a Eivissa por motivos laborales; su sustituto es Alarcón, atacante que salió en verano hacia el Manacor y que ahora regresa. En los blanquiazules se ha ido Carlos Julio (por motivos personales); le sustituye Lachèvre, que procede del Bergantiños.