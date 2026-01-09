Cuenta atrás para la vuelta de Patri Guijarro

La espera empieza a llegar a su fin. Cada vez queda menos para volver a disfrutar del fútbol de la mallorquina Patri Guijarro, que avanza a muy buen ritmo en la recuperación de la fractura de estrés del escafoides del pie que sufrió el pasado 16 de octubre.

Desde el club se marcó entonces un periodo aproximado de baja de unas 12 semanas, un plazo que se cumpliría a mediados de enero, justo a tiempo para la Supercopa. Y todo marcha según lo previsto. Eso sí, sin prisas ni atajos: la centrocampista balear solo volverá a competir cuando esté al cien por cien.

A principios de diciembre dejó definitivamente las muletas tras un periodo de reposo, empezó a caminar con normalidad y poco después se incorporó al trabajo físico individual. En los últimos días ya ha dado un paso más y ha comenzado a tocar balón, aunque todavía con prudencia y ejercicios al margen.

En el entrenamiento abierto al público del día 5, por ejemplo, se quedó en el gimnasio de la Ciudad Deportiva junto a Cata Coll, también inmersa en su propio proceso de recuperación de un esguince de primer grado en el ligamento lateral interno de la rodilla.

En la previa del partido contra el Madrid CFF, Patri volvió a ejercitarse al margen, trabajando de forma individual junto al readaptador y fisioterapeuta del equipo, Jan Expósito. Ella y Cata fueron las dos únicas jugadoras fuera del grupo, una imagen cada vez menos habitual en una plantilla que va recuperando efectivos.