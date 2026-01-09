La Copa de Reis de natación celebra su décima edición en el Port de Pollença

El Port de Pollença abrirá el año deportivo con una de sus citas más populares. Acogerá este domingo, a partir de las 11:00 horas, la décima edición de la Copa de Reis 2026, prueba de natación popular y de carácter solidario.

El evento, organizado por el Ajuntament de Pollença y el Área de Deportes, con la colaboración de la Associació de Veïns del Port de Pollença, OneSport, Catalana Occident y el Reial Club Nàutic del Port de Pollença, está abierto a nadadores y nadadoras de todas las edades y niveles, con el objetivo de fomentar la actividad física, la convivencia y la solidaridad en un entorno privilegiado.

Este año, la prueba tiene un marcado carácter solidario, ya que la totalidad de la recaudación se destinará a la asociación ELA Balears, entidad que trabaja en el apoyo a las personas afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica y sus familias, así como en la visibilización de esta enfermedad. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas motoras, así como a la deglución, la respiración y la comunicación. Actualmente, es una enfermedad que no tiene cura y afecta a alrededor de 100 personas en las Illes Balears.

Participación limitada a 150 plazas

Cabe recordar que la Copa de Reis (Copa de Reyes) es una travesía de natación no competitiva ni cronometrada, con un recorrido aproximado de 100 metros, desde el muelle del Stay hasta la orilla de la playa. Se trata de una prueba accesible, ideal tanto para nadadores habituales como para participantes recreativos y familias que quieren empezar el año practicando deporte.

La participación está limitada a 150 plazas, y las inscripciones permanecerán abiertas hasta este sábado 10 de enero de 2026 a las 21:00 h, a través de la plataforma oficial de Elitechip.

Una vez finalizada la travesía, los participantes podrán disfrutar de un ambiente festivo y de hermandad con chocolate caliente y ensaimada, gracias a la colaboración de la Associació de Veïns del Moll, convirtiendo la jornada en una celebración deportiva y social.

La X Copa de Reis se ha consolidado como una cita emblemática del calendario deportivo mallorquín, combinando deporte, tradición y compromiso social, y ofreciendo una manera diferente y solidaria de dar la bienvenida al año nuevo.