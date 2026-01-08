Oketo, del Platges de Calvià al fútbol profesional en Canadá

Ismael Oketokoun (19 años), campeón de la Copa del Rey juvenil con el Mallorca hace dos temporadas, da el salto al fútbol profesional tras cerrar su incorporación al Forge FC, uno de los clubes referentes de la liga canadiense, campeón nacional y que disputará la próxima Concacaf Champions Cup.

El Platges de Calvià ha hecho oficial la salida del delantero en una operación que supone un gran paso para el futbolista y refuerza el proyecto deportivo de la entidad, que quiere consolidarse como un club de formación y de promoción de las jóvenes promesas mallorquinas. El director de Fútbol de la entidad de Magaluf, Junior Tombini, señaló que este movimiento “supone una alegría y un motivo de orgullo, y confirma que el camino y el modelo de trabajo que se está construyendo están dando resultados”.

Oketo, en el vestuario del Forge / CF Platges

“Estoy muy agradecido al club y a la gente que me ha acompañado”, señaló el propio Oketo, jugador con raíces nigerianas y francesas. “Me voy preparado y con ganas de demostrar. Esto es un paso grande para mí”, añade el futbolista, quien ya firmó su contrato con el Forge.

Comenzó en el Recreativo de La Victoria

Nacido en abril de 2006, Ismael Oketokoun Hassane inició su formación en el Recreativo La Victoria, continuó en La Salle durante cuatro temporadas y dio el salto al Mallorca en categoría alevín. Ya en edad juvenil, jugó en la Penya Arrabal y posteriormente en el San Francisco (Liga Nacional), hasta ser recuperado por el Mallorca para integrarse en la generación que conquistó la Copa del Rey Juvenil (2023/24) y disputó la final de la Copa de Campeones.

Oketo (abajo a la izquerda) en un partido del Platges de Calvià / CF Platges

Tras acabar su etapa de formación, fichó por el Platges de Calvià. En sus primeros seis meses como amateur en el Platges, sumó 210 minutos y 2 goles en Tercera RFEF; también jugó en el filial del Platges (División de Honor amateur), acumuló más de 700 minutos y 7 tantos, con una media cercana a un gol cada 100 minutos. Oketo, que es el mayor de cuatro hermanos (que también juegan al fútbol: Aniss, en La Victoria; y Nabil y Rayan, en el Mallorca), destaca por su “potencia, verticalidad y capacidad de desequilibrio”, señalan desde el club calvianer.

El Forge FC, su nuevo destino, se ha consolidado como uno de los clubes más sólidos de la Canadian Premier League, con presencia internacional y una eliminatoria prevista en febrero ante el mexicano Tigres UANL, conjunto en el que militan, entre otros, reconocidos futbolistas como Gignac, Ángel Correa y Laínez.