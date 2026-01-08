El Mayurqa Voley Palma inicia la conquista de la Copa Príncipe

Primer título en juego para el Mayurqa Voley Palma en esta temporada 2025/26. Tras un arranque liguero espectacular, liderando y marcando la diferencia en el Grupo C de la Superliga Masculina 2, el renovado Voley Palma afronta una Copa Príncipe en la que lleva la ilusión por bandera para conquistar el primer trofeo de esta nueva era del club mallorquín de voleibol.

Para ello, primero tendrá que superar una fase de grupos en la que ha quedado encuadrado en el Grupo B, junto al Textil Santanderina y al Barça Voleibol. Debutará en la competición del KO contra el conjunto norteño este viernes a las 9:30 horas, en lo que será la primera piedra de toque del torneo y en el que medirán sus fuerzas por primera vez en este 2026. El rival más duro de esta fase de grupos es el conjunto catalán, que es el equipo con más puntos de los tres grupos de la categoría. El Mayurqa Voley Palma se jugará el pase a la fase final ante el Barça Voleibol el sábado a las 9:30 horas. En caso de acceder a las eliminatorias, el equipo balear disputaría las semifinales el mismo sábado por la tarde y el título se definirá el domingo a las 12:00 horas.

El Mayurqa Voley Palma tiene un extra de motivación para una competición en la que tiene puestas todas sus ganas. La Copa Príncipe es la primera parada de una temporada que, desde la entidad, quieren que sea de transición para su vuelta a la élite del voleibol nacional, y hacerse con el título sería un plus de energía para encarar esta segunda parte del curso. Hasta el momento, el conjunto de Ciutat está realizando una excelente campaña, liderando la clasificación de su grupo y demostrando ser uno de los mejores equipos de la categoría. En esta Copa Príncipe deberá confirmar todo su potencial y sus ganas de dar un paso al frente para levantar un trofeo que haría mucha ilusión a su afición.

Víctor Sánchez, el rey de la Copa Príncipe

El jugador ibicenco Víctor Sánchez, del Vóley Textil Santanderina, también estará presente en la Copa Príncipe de esta temporada. El líbero balear lleva varias campañas defendiendo los colores del conjunto cántabro y parece haber encontrado ahí su sitio. Lo que más llama la atención de Víctor Sánchez es su idilio con la competición: ha ganado las dos últimas ediciones del torneo.

El ibicenco, con el Textil Santanderina, ha conseguido levantar el ansiado trofeo en los dos últimos años y esta temporada querrá repetir la gesta. Para ello, tendrá que verse las caras con el propio Mayurqa Voley Palma y con el Barça Voleibol en una fase de grupos que, posiblemente, sea de las más difíciles a las que se habrá enfrentado en los últimos años. Aun así, su idilio —y el de su equipo— con la competición los convierte en uno de los conjuntos más peligrosos del torneo.