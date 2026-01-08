ARRANCA EL MUNDIAL-2026
Marc Márquez vuelve a entrenarse con una moto de carreras 100 días después
Aún no está del todo curado de su reciente operación en el hombro derecho, pero la sonrisa ha vuelto a su rostro. Marc Márquez Alentá ha empezado hoy, en Valencia, su auténtica temporada 2026, tomando contacto con una Ducati preparada especialmente para que se haga a la idea de que era su nueva 'Desmosedici'
El campeonísimo Marc Márquez Alentá (Ducati), nueve veces campeón del mundo de motociclismo y piloto que, el pasado año, resurgió de sus cenizas, de sus problemas, de sus operaciones (cuatro) en su brazo derecho, en su primer año se convirtió, de nuevo, en un piloto único, demoledor, dominador y consiguió su noveno título con cinco grandes premios de antelación, ha vuelto a montarse, hoy, más de tres meses después de su última lesión en el hombro derecho, en una moto, casi, casi, de competición o, como poco, lo más parecida a la demoledora ‘Desmosedici’ con la que dominó el 2026.
Casi cien días después de lesionarse el hombro en la salida de la carrera del Gran Premio de Indonesia, celebrado el 5 de octubre, Marc Márquez se entrenó, con vistas a la nueva temporada, a los mandos de una moto deportiva, concretamente una Ducati Panigale V2 de calle, aunque convenientemente preparada para dar las máximas sensaciones al actual campeón del mundo de MotoGP.
Este jueves MM93 practicó, y mucho, en la pista del Aspar Circuit, el trazado enclavado en el espectacular complejo deportivo con el que cuenta Jorge Martínez en la localidad valenciana de Guadalssuar, y que en poco tiempo se ha convertido en un referente para muchos pilotos del campeonato del mundo.
El italiano Davide Tardozzi, manager del Lenovo Ducati y el dirigente que más hizo para que ‘ET’ fichase por el equipo oficial de la factoría de Borgo Panigale (Italia), estará presente mañana en la segunda y última sesión del mayor de los Márquez Alentá, ya que hoy le era absolutamente imposible acudir al primer test del campeonísimo catalán.
Tras conseguir cerrar el título de campeón de MotoGP 2025 el 28 de septiembre en Japón, Márquez se lesionó una semana después en la salida del GP de Indonesia, cuando el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) le embistió por detrás, provocando una fractura en el hombro derecho del español, justo el brazo que se lesionó en 2020.
Marc Márquez (Ducati) volverá mañana a tomar contacto con la pista del circuito de Aspar, esta vez con la presencia del italiano Davide Tardozzi, manager general del equipo de la factoría de Borgo Panigale.
Inicialmente no parecía una lesión grave, pero finalmente Marc tuvo que pasar por el quirófano, perdiéndose el resto de la temporada. Desde entonces, el piloto de Ducati solo había subido una vez a una moto, el pasado 23 de diciembre, cuando se trasladó al circuito de Alcarràs para entrenar con una Ducati MX sobre tierra, nada que ver con una deportiva asfáltica. Al día siguiente, el entrenamiento lo realizó, más por diversión que por otra cosa, en el karting de Vendrell.
Después de este ensayo en Guadassuar, Marc dispondrá de una nueva oportunidad, si lo cree oportuno, de volver a pista en Portimao a final de enero, cuando el equipo Ducati de SBK organice, como viene haciendo los últimos años, un test en el trazado luso al que tienen acceso todos los pilotos de la marca en MotoGP para participar con las Panigale V4S.
