Obituario
Fallece Guri, uno de los pioneros del rugby balear
Empresario del mundo de la restauración y del ocio, fue uno de los componentes de la primera selección balear del deporte del balón ovalado
El rugby balear vuelve a estar de luto por la marcha a la temprana edad de 55 años de César Garmón Gelabert, más conocido en el mundo del balón ovalado en las islas como ‘Guri’. Figura destacada en el mundo de la restauración y del ocio en Mallorca, una de sus grandes pasiones fue el rugby.
Componente del XV del Scal de Magaluf en la década de los 80, en el que coincidió con los carismáticos Willy Soler y Jofre Porta -todo un gurú del tenis español-, Guri pasó a la historia del rugby de las islas por ser uno de los componentes de lo que fue la primera formación ‘seria’ y oficial de la Selección Balear (esta formada solo por jugadores de Mallorca) que jugó en Na Capellera (Manacor) el primer partido oficial e internacional de la historia del rugby balear contra la Selección de Lieja (Bélgica).
Su marcha causa honda conmoción un rugby balear que en los últimos tiempos ha visto como desaparecen leyendas vivas del incipiente rugby balear como Tolo Cortés, Ricardo Caito y el propio César Garmón ‘Guri’.
