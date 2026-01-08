Torneo de Brisbane
Badosa sufre su primera derrota del año ante la kazaja Rybakina
La española, que no jugaba desde septiembre, volvió el pasado 4 de enero formando pareja con la número 1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, en la modalidad de dobles
EFE
La tenista española Paula Badosa perdió en octavos de final del Internacional de Brisbane, en Australia, ante la kazaja Elena Rybakina por 6-3 y 6-2.
La kazaka es la quinta de la clasificación de la WTA, mientras la española se encuentra en la vigésimo quinta plaza.
Badosa, que no jugaba desde el pasado 28 de septiembre tras su retirada del torneo de Pekín, volvió el pasado 4 de enero formando pareja con la número 1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, en la modalidad de dobles de la cita de Brisbane.
En la primera ronda, la española se impuso el martes a la checa Marie Bouzkova por 6-7(4), 6-4 y 6-2, después de tres horas y tres minutos.
Por su parte, Sabalenka superó en dos sets (6-3 y 6-3) este jueves a la rumana Sorana Cirstea (41) para lograr una plaza en los cuartos de final, y la checa Karolina Muchova, vigésima en la clasificación mundial, pudo con la décima en el ranking de la WTA, la rusa Ekaterina Alexandrova (6-4 y 7-5).
- El personal del aeropuerto de Palma denuncia trabajar a 15 grados por las obras: 'Estamos con abrigos y bufandas en facturación
- La suerte sonríe a Mallorca en la Lotería del Niño: el primer premio cae en Sóller
- El PSOE propone soterrar la Vía de Cintura de Palma para superar la actual 'fractura urbana
- Mallorca rebasa las mil demoliciones por infracciones urbanísticas en suelo rústico en ocho años
- Jaime Anglada me ha dicho que progresa adecuadamente', confiesa Miguel Ríos antes de su actuación en Palma
- El TSJB confirma la orden de demolición de una piscina y un solárium ilegales en una finca en Llucmajor
- Las fiestas de Sant Sebastià arrancarán con baja probabilidad de precipitaciones y mínimas de hasta ocho grados
- La nieve tiñe de blanco Lluc: ¿Cuándo subirán las temperaturas en Mallorca?