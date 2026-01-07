Vela
El Real Club Naútico de Palma celebra su "año de oro": 147 medallas en competiciones nacionales e internacionales
La Gala del Deporte reconocerá el próximo sábado los mérito de 60 deportistas que han obtenidos podios a lo largo de 2025
La mejor cosecha deportiva de la historia coincide con la garantía del futuro de la entidad
El Real Club Náutico de Palma celebrará el próximo sábado, 10 de enero, a las 19.30 horas, su Gala del Deporte de la temporada 2025, un acto que tendrá lugar en la sede social del club y que servirá para reconocer los éxitos deportivos de una temporada que quedará marcada como un auténtico “año de oro” en la historia de la entidad.
La gala reunirá a autoridades, socios, deportistas y familias para celebrar un ejercicio excepcional, tanto desde el punto de vista deportivo como institucional. En total, 60 deportistas serán premiados tras una temporada en la que el club ha acumulado 147 podios, con un balance de 69 medallas de oro, 47 de plata y 31 de bronce en competiciones nacionales e internacionales.
Uno de los grandes hitos del año ha sido el rendimiento histórico de la sección de vela ligera, que ha logrado un registro sin precedentes con cuatro campeonatos de Europa en una misma temporada de la mano de Nikko Palou, Tim Lubat, Gabriela Morell y Lluc Bestard. La sección de piragüismo también ha vivido un año especialmente significativo, con la consecución de logros inéditos, entre ellos las primeras medallas mundiales en categoría absoluta por parte de Alex Graneri.
Este excepcional balance deportivo coincide, además, con un momento clave para el futuro del club, marcado por el reconocimiento del derecho a la ampliación de su concesión, un hecho que “garantiza la continuidad del proyecto deportivo, centrado en la promoción de la vela y el piragüismo desde la base hasta la élite”, en palabras del director del RCNP, Manu Fraga.
