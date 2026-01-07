Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Segunda RFEF

El Poblense se topa con Aitor Arias y no pasa del empate en Torrent

El conjunto de Óscar Troya no es capaz de vencer al colista en su feudo tras una gran actuación del guardameta local (1-1) y pierde una oportunidad de poner tierra de por medio con sus perseguidores

Con este resultado, los mallorquines se sitúan dos puntos por encima del Barcelona B, segundo clasificado, y terminan la primera vuelta como campeones de invierno

Imagen del partido entre el Poblense y el Torrent, correspondiente a la jornada 15.

Sergi Fullana

El Poblense continúa líder y sumando puntos, pero esta tarde ha perdido una buena oportunidad de coger distancia respecto a sus perseguidores. Los de Óscar Troya no han podido pasar del empate en su visita a Torrent (1-1), partido correspondiente a la jornada 15 que fue aplazado por la alerta naranja que hubo en la Comunidad Valenciana el fin de semana del 14 de diciembre.

Toni Penyafort ha adelantado a los de sa Pobla en la primera parte con un gol en el minuto 15, pero Lois, el capitán de los locales, lo ha empatado en la segunda con un tanto de cabeza.

Tras el 1-1, el Poblense ha dominado y ha buscado deshacer la igualada, y a punto ha estado de lograrlo, pero el portero del Torrent, Aitor Arias, lo ha evitado hasta en dos ocasiones con dos grandes intervenciones que han impedido que los mallorquines se llevaran el triunfo.

El equipo blaugrana, a pesar de este resultado ante el colista, finaliza la primera vuelta como campeón de invierno, confirmándose así como la revelación del campeonato. A dos puntos se sitúa el Barcelona B, que ha vencido esta tarde al Valencia Mestalla (2-1) en un encuentro que también tuvo que ser aplazado por las condiciones meteorológicas.

