El Palma Futsal se pega un festín para comenzar la segunda vuelta

El Palma Futsal respondió con autoridad en su regreso a la Primera División tras la final de la Supercopa. Apenas 72 horas después del golpe sufrido en Son Moix, el conjunto de Antonio Vadillo volvió a competir en casa para abrir la segunda vuelta liguera ante el Manzanares, uno de los equipos revelación del campeonato. En un partido marcado por la necesidad de pasar página, reencontrarse con buenas sensaciones y sumar tres puntos clave antes del parón internacional, el Palma firmó una actuación coral, contundente y cargada de simbolismo, con una victoria (8-4) que refuerza su posición en la zona alta de la tabla.

Desde el pitido inicial, los mallorquines exhibieron una frescura mental y una voracidad ofensiva que disiparon cualquier duda sobre el estado anímico del grupo. La primera mitad fue un auténtico monólogo balear en el que la pegada resultó determinante. Ernesto abría el marcador en el primer minuto tras una asistencia medida de un Dennis que ya empezaba a avisar de su tarde histórica. Aunque Raúl Campos logró igualar la contienda tras una doble intervención del meta brasileño, la reacción local fue inmediata y arrolladora. Mario Rivillos, con un zurdazo imparable, y Alisson, demostrando su jerarquía de pívot para girarse y anotar, colocaron el 3-1 en el marcador. Antes de enfilar el túnel de vestuarios, Fabinho dejó su sello con un golazo (4-1) y Alisson repitió tras una nueva conexión con Dennis, certificando el 5-1 al descanso que dejaba el encuentro prácticamente visto para sentencia.

Fabinho, durante el partido ante el Manzanares. / Palma Futsal

La segunda parte comenzó con el mismo protagonista bajo palos, pero esta vez asumiendo galones de goleador. Dennis, que ya había sido el mejor asistente del equipo, sorprendió a Antonio Navarro con un disparo preciso de portería a portería para firmar el sexto y redondear una actuación individual para el recuerdo. Sin embargo, más allá de la lluvia de goles, el momento más emotivo de la tarde se vivió en el minuto 25, cuando el pabellón se puso en pie para ovacionar la reaparición de Piqueras. Tras 260 días de calvario debido a una grave lesión, el cierre volvió a pisar el 40x20, aportando solidez defensiva y una carga de moral incalculable para el vestuario. A esta alegría se sumó la presencia del canterano Lluís Feliu, quien sigue sumando minutos de calidad y consolidándose en la rotación del primer equipo.

A pesar de la diferencia en el marcador, el Manzanares intentó reaccionar y maquillar el resultado aprovechando algunos tramos de intercambio de golpes. Eloy de Pablos recortó distancias, pero el Palma no permitió que el partido se descontrolara en ningún momento. Ernesto, muy activo durante todo el choque, volvió a aparecer para firmar su doblete particular y devolver la tranquilidad al marcador con el 7-2. Respondió Javi Alonso con el 7-3 y Juanlu Alonso decidió apostar por el juego de cinco, situando a Raúl Campos con la camiseta de portero-jugador. Fue el momento en el que Dennis terminó de coronarse como el hombre del partido; el guardameta brasileño encadenó una serie de intervenciones espectaculares, volando a la escuadra y deteniendo remates a bocajarro de Daniel Gabriel, frustrando sistemáticamente cada intento de superioridad del conjunto manchego y levantando a la grada con cada parada salvadora.

El tramo final del encuentro sirvió para que el Illes Balears Palma Futsal cerrara el círculo de una tarde redonda. Mario Rivillos, experto en castigar los riesgos rivales, recuperó un balón en media pista y anotó a puerta vacía el octavo gol, sellando una victoria que permite al equipo arrancar la segunda vuelta de la competición con tres puntos de oro (8-3). Aunque Daniel Gabriel anotó el 8-4 en los últimos instantes, la sensación de superioridad balear fue absoluta hasta el bocinazo final.

Ficha técnica Illes Balears Palma Futsal: Dennis, Machado, Ernesto, Rivillos y Fabinho. También jugaron: Alisson, Deivão, Lucão, David Peña, Mateus Maia, Piqueras, Lluís Feliu y Lin. Manzanares: Antonio Navarro, Toni Escribano, Javi Alonso, Raúl Campos y Daniel Gabriel. También jugaron: Álvaro López, Pablo Robles, Deivão, Eloy de Pablos, Khalid Goles: 1-0, Ernesto (min. 1); 1-1, Raúl Campos (min. 2); 2-1, Mario Rivillos (min. 5); 3-1, Alisson (min. 6); 4-1, Fabinho (min. 16); 5-1, Alisson (min. 17); 6-1, Dennis (min. 21); 6-2, Eloy de Pablos (min. 27); 7-2, Ernesto (min. 28); 7-3, Javi Alonso (min. 28); 8-3, Mario Rivillos (min. 38); 8-4; Daniel Gabriel (min. 38). Árbitros: Franceesc Gracia-Donàs e Iván López. Mostraron tarjeta amarilla a Machado, Mateus Maia, Mario Rivillos, Piqueras, Alisson, del Illes Balears Palma Futsal, y a Eloy de Pablos, Javi Alonso, Pablo Robles, del Quesos Hidalgo Manzanares. Pabellón: Palau Municipal d’Esports Son Moix. 3500 espectadores.

El regreso de Piqueras

Hay noticias que valen tanto como un título. Y el regreso de Manuel Piqueras a una pista de fútbol sala es, sin duda, la mejor de las victorias para el Illes Balears Palma Futsal en este inicio de año. Ocho meses después, el cierre murciano ha vuelto a competir oficialmente, poniendo fin a un largo calvario iniciado aquel fatídico 22 de abril frente a Industrias Santa Coloma, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

La lesión llegó en el momento más cruel. Piqueras atravesaba el mejor tramo de su carrera deportiva: se había consolidado como una pieza capital en el esquema de Antonio Vadillo y acababa de debutar con la Selección Española. Todo se detuvo en seco, justo antes de la disputa de la Final Four de la UEFA Futsal Champions League, obligándole a afrontar un proceso tan exigente como incierto.

Tras pasar por el quirófano en el mes de mayo, el jugador inició una recuperación larga y meticulosa, siempre bajo la supervisión de los servicios médicos y fisioterapeutas del club. Un trabajo silencioso, diario y ejemplar, centrado no solo en la recuperación física de la rodilla, sino también en devolverle la confianza y las sensaciones necesarias para competir al máximo nivel en un deporte tan exigente como el fútbol sala.

Su regreso a la pista supone mucho más que volver a sumar minutos. Representa el cierre de una etapa dura y el inicio de una nueva para un jugador fundamental dentro del vestuario. Volver a ver a Piqueras competir es un impulso anímico para el grupo y una magnífica noticia para el club, que recupera a uno de sus pilares en un momento clave de la temporada.