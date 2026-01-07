Fabinho, elegido mejor jugador de fútbol sala del mundo en 2025

Este miércoles se dieron a conocer los Futsal Planet Awards 2025, los prestigiosos galardones que reconocen anualmente a los mejores profesionales y entidades del fútbol sala mundial. La edición de este año volvió a situar al Illes Balears Palma Futsal entre los clubes de referencia y dejó como principal reconocimiento para la entidad el premio a Fabinho como Mejor Jugador del Mundo.

El club mallorquín contaba con representación en varias de las principales categorías, con nominaciones al Mejor Club del Mundo, Mejor Entrenador —Antonio Vadillo— y Mejor Portero —Luan Muller y Dennis —, reflejo del trabajo sostenido del proyecto en la élite del fútbol sala internacional.

En la categoría de Mejor Jugador del Mundo, el Illes Balears Palma Futsal logró un hito al contar con dos jugadores entre los finalistas, Lucão y Fabinho. Finalmente, el galardón recayó en el de Arapoti, que culmina así una temporada de máximo nivel con el reconocimiento individual más prestigioso del fútbol sala mundial.

Fabinho firmó un curso 2024/25 sobresaliente con el Illes Balears Palma Futsal, siendo una pieza determinante en los éxitos del equipo. Campeón de la UEFA Futsal Champions League y de la Copa Intercontinental, el brasileño cerró la temporada con 40 goles y 20 asistencias, números que reflejan su impacto constante en el juego y su capacidad para decidir en los momentos clave.

Más allá de las cifras, el premio reconoce su regularidad, su influencia en todas las fases del juego y su liderazgo competitivo dentro de un proyecto que se ha consolidado entre los más fuertes del panorama internacional. Un rendimiento que se suma, además, a su progresión con la selección brasileña.

Este reconocimiento individual refuerza el posicionamiento del Illes Balears Palma Futsal entre los clubes de referencia a nivel mundial y pone en valor el trabajo colectivo que sostiene los logros deportivos del equipo en las últimas temporadas. Tras la victoria contra el Quesos Hidalgo Manzanares, Fabinho puso en valor el camino recorrido desde su llegada a Mallorca y el trabajo diario como base del premio. “Ha sido un día perfecto. Estoy muy feliz por la premiación. Es inexplicable”, señaló el brasileño, que quiso destacar el esfuerzo colectivo y personal que hay detrás del reconocimiento.

"He llegado a un nivel que quiero mantener"

El jugador recordó sus inicios en el club y la evolución vivida en las últimas temporadas, subrayando la importancia de la constancia. “Es fruto de mucho trabajo. Hace tres años que llegué aquí y empecé desde abajo, y he llegado a un nivel que quiero mantener”, explicó, con la mirada puesta en el futuro. “Quiero seguir trabajando y dando lo mejor de mí todos los días”, añadió.

Por su parte, Antonio Vadillo destacó el significado global de los Futsal Planet Awards para la entidad, más allá del premio individual. El técnico valoró positivamente la presencia del club en varias categorías, interpretándolo como una confirmación del rumbo del proyecto. “Estar en tantas nominaciones quiere decir que las cosas se están haciendo bien. Ya son varias temporadas que estamos ahí”, señaló.

En el plano personal, Vadillo se mostró especialmente satisfecho por el reconocimiento a uno de los pilares de su plantilla. “Estoy muy contento por Fabinho. Es un chico que cuando vino lo tuvimos que madurar y el año pasado hizo una temporada brutal”, recordó el entrenador.

El técnico balear también quiso contextualizar la evolución del jugador durante la presente temporada, poniendo en valor su capacidad de reacción y su impacto actual. “Es verdad que este año ha tenido un pequeño altibajo, pero ya está otra vez ahí. Sus números hablan por sí solos”, apuntó.

Vadillo cerró su valoración destacando la mentalidad competitiva del brasileño y su proyección futura dentro del equipo. “Con la corta edad que tiene es un referente en nuestro equipo. Tiene una mentalidad ganadora impropia de su edad y, además, margen de crecimiento. Me alegro mucho por él”, concluyó.