Empate en el Dakar: Schareina y Brabec comparten liderato

En el Dakar, cada día hay sorpresas y este miércoles en la primera de los dos etapas maratón programadas por la organización del rally, las motos han vivido una especial de alto ‘voltaje’, que se ha decidido por apenas seis segundos de diferencia después de casi 400 kilómetros y ha deparado un doble cambio de líder, con dos pilotos, Tosha Schareina y Ricky Brabec, empatados al frente de la clasificación general.

Schareina, que tenía la difícil misión de abrir pista tras su victoria en la jornada anterior, ha aguantado el tipo y la presión de su compañero Brabec, que le ha dado ‘caza’ en pista en los primeros compases de la etapa. Los dos pilotos de Honda, beneficiados por las bonificaciones, han llegado al último punto de control separados por once segundos, favorables al valenciano.

Otro piloto de la ‘armada’ Honda, el estadounidense Skyler Howes ha pasado por el último 'waypoint' a 13 segundos y el botsuano Ross Branch (Hero), lo ha hecho a 27, con lo que la emoción por la victoria parcial y también el primer puesto de la general se ha mantenido hasta el final.

Estaba claro que pasara lo que pasara, el nuevo líder sería un piloto de Honda, ya que Daniel Sanders, vigente campeón, ha sufrido mucho en los primeros kilómetros y aunque se ha recuperado de forma espectacular en la recta final, ha acabado cediendo con Schareina y Brabec, para situarse tercero en el podio virtual de la carrera, a 1'24". Schareina ha firmado su segundo triunfo parcial, aunque Brabec ha 'clavado' su tiempo en la general (16:45.40).

Canet pierde comba

Para su consuelo de ‘Chucky’ Sanders ha logrado que una KTM se colase en el top cinco de la etapa, detrás de tres Honda y la Hero de Ross Branch. Edgar Canet no ha podido seguir el ritmo de su compañero y ha cedido casi cuatro minutos en la etapa. El joven piloto de La Garriga, que llegó a comandar la carrera tras ganar el prólogo y la primera especial, se sitúa ahora cuarto en la clasificación de RallyGP, a más de once minutos (11.12).