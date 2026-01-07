Baleares vuelve del Campeonato de España con buenos resultados

Las Baleares cierran su participación en un nuevo Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de infantil y cadete que se ha disputado en Zaragoza y que ha traído resultados positivos a nivel deportivo. Aunque queda empañado después de que el equipo cadete femenino sufriera un brote vírico este lunes que le dejó fuera de la lucha por la quinta plaza.

A nivel deportivo, el papel ha sido brillante y las selecciones baleares han vuelto a competir de tú a tú contra las comunidades más potentes. Un claro ejemplo de ello ha sido la selección infantil femenina, que ha logrado finalizar sexta de España, estando a la altura con algunas de las favoritas. Deesempeñaron un gran papel tras caer en el partido contra la Comunidad Valenciana y haber sumado triunfos durante la fase de grupos contra Cantabria y País Vasco y, en la semifinal por el quinto puesto, ante Galicia una vez habían plantado cara a la Comunidad de Madrid.

Jugadoras del infantil femenino, recogiendo las medallas junto a Fernando Romay. / FBIB

Por su parte, la selección de la categoría cadete masculino terminó en octava posición, dejando buenas sensaciones al quedarse cerca de ganar en Andalucía en cuartos de final y pelear hasta los segundos finales contra Canarias en el partido por la séptima plaza.

Quienes han hecho también un buen torneo son los infantiles con su undécimo puesto, quedándose a las puertas de luchar por posiciones más altas, pero unos minutos finales desafortunados contra el País Vasco les privaron de esa posibilidad, y finalmente ganaron en su último partido ante Navarra.

La nota negativa ha sido el brote vírico de las jugadoras del cadete, que después de competir contra Castilla y León en cuartos de final, la generación que hace dos temporadas fue campeona de España en categoría infantil, no pudo jugar el partido contra la Comunidad de Madrid para acceder a la final por el quinto puesto por el virus que contrajeron, encontrándose indispuestas también para el partido por la séptima plaza, por lo que cierran el torneo con un meritorio octavo puesto.

El arbitraje balear también tuvo un gran papel durante estos campeonatos, ya que Manu Rodríguez pitó la final de la categoría infantil femenino entre Andalucía y la Comunidad de Madrid, mientras que Raúl Trenzano fue designado como árbitro del partido por el bronce de cadete femenino entre Andalucía y Cataluña.