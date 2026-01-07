Fútbol | Segunda RFEF
El Atlético Baleares refuerza su defensa con Marc Lachèvre
Los blanquiazules realizan su primera incorporación del mercado de invierno con el zaguero catalán, procedente del Bergantiños
El club ha comunicado también la marcha de Carlos Julio
El Atlético Baleares ya ha comenzado a agitar el árbol en este mercado de invierno. El club blanquiazul se hace con los servicios de Marc Lachèvre, lateral derecho de 23 años procedente del Bergantiños, equipo que milita en el grupo I de la Segunda RFEF.
El jugador catalán firma con el club mallorquín hasta final de temporada y ya se encuentra a disposición de Luis Blanco para reforzar la zaga del equipo.
Lachèvre se formó en las categorías inferiores del Barcelona y del Espanyol, club en el que coincidió con el actual técnico balearico. El nuevo lateral derecho cuenta, además, con experiencia en Primera RFEF tras su paso por el Alcorcón la pasada temporada, en la que disputó 29 partidos, aportando un gol y una asistencia.
Marcha de Carlos Julio
Asimismo, la entidad ha comunicado esta tarde la marcha de Carlos Julio. El lateral hispano-dominicano pone fin a su segunda etapa en el Atlético Baleares tras dos temporadas y media. Este curso, tan solo había disputado 184 minutos. Lachèvre llega para ocupar su lugar y hacerle competencia a Gabriel Ramis en el carril derecho.
- La suerte sonríe a Mallorca en la Lotería del Niño: el primer premio cae en Sóller
- El popular bar Three Lions del Paseo Marítimo de Palma pierde la licencia de café concierto tras las denuncias de los vecinos por ruidos
- Muere el alemán al que atacaron dos adolescentes en Palma tras un año en coma
- El personal del aeropuerto de Palma denuncia trabajar a 15 grados por las obras: 'Estamos con abrigos y bufandas en facturación
- Vacaciones en Mallorca: estos son los nuevos hoteles que abrirán en 2026
- La nieve sorprende en Mallorca: empieza a nevar en Son Torrella
- Estos son los dos nuevos artistas confirmados para las fiestas de Sant Sebastià 2026 de Palma
- El TSJB confirma la orden de demolición de una piscina y un solárium ilegales en una finca en Llucmajor