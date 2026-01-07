El Atlético Baleares refuerza su defensa con Marc Lachèvre

El Atlético Baleares ya ha comenzado a agitar el árbol en este mercado de invierno. El club blanquiazul se hace con los servicios de Marc Lachèvre, lateral derecho de 23 años procedente del Bergantiños, equipo que milita en el grupo I de la Segunda RFEF.

El jugador catalán firma con el club mallorquín hasta final de temporada y ya se encuentra a disposición de Luis Blanco para reforzar la zaga del equipo.

Lachèvre se formó en las categorías inferiores del Barcelona y del Espanyol, club en el que coincidió con el actual técnico balearico. El nuevo lateral derecho cuenta, además, con experiencia en Primera RFEF tras su paso por el Alcorcón la pasada temporada, en la que disputó 29 partidos, aportando un gol y una asistencia.

Marcha de Carlos Julio

Asimismo, la entidad ha comunicado esta tarde la marcha de Carlos Julio. El lateral hispano-dominicano pone fin a su segunda etapa en el Atlético Baleares tras dos temporadas y media. Este curso, tan solo había disputado 184 minutos. Lachèvre llega para ocupar su lugar y hacerle competencia a Gabriel Ramis en el carril derecho.