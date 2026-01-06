Pilotades: La Española convoca a la mallorquina Àgata Pizà para la sub-16

La jugadora mallorquina Àgata Pizà ha sido convocada por la Real Federación Española de Fútbol para realizar distintos entrenamientos con la selección nacional sub-16 femenina. Ayer esta federación dio a conocer la relación de futbolistas que van a componer la primera convocatoria de 2026. La centrocampista, que pertenece al Mallorca Internacional, el equipo de moda en estos momentos en el fútbol femenino balear, ha sido elegida por la seleccionadora Natalia Gutiérrez. Unas jugadoras que muchas de ellas ya se conocen tras la cita de 2025 en el Torneo de Desarrollo UEFA disputado en Portugal.

El Mallorca juvenil, a la Copa del Rey

El Mallorca juvenil de la División de Honor se clasificó este pasado fin de semana para disputar la Copa del Rey. Pese a su derrota en el campo del Gimnàstic de Tarragona por 1-0, el cuadro rojillo entra para jugar este torneo que lo disputan los cuatro primeros clasificados de cada grupo y los cuatro mejores quintos. Un Mallorca que es cuarto empatado a puntos con el Damm al término de la primera vuelta de la Liga.

El UE Petra presentó el libro del centenario

El UE Petra presentó el libro del centenario de su fundación en el Teatre de esta localidad. Con el recinto lleno de gente, el presidente del club, Josep Riera, se dirigió a los presentes explicando lo importante que es este libro y lo que significa. Una publicación que tiene como gran novedad narrar la historia del club verde a través de testimonios de personas que lo han vivido de una u otra manera a lo largo de todos estos años, como es el caso de directivos, dirigentes, jugadores, entrenadores y, entre otros, empleados. Al acto acudieron el presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Jordi Horrach; el vicepresidente y secretario general de esta territorial, Joan Barceló y Llorenç Salvà; y el presidente del Comité Balear de Árbitros, Javi Martín. Los interesados en adquirir este libro pueden hacerlo en la ferretería-librería Rosselló de Petra.

VI Torneo ‘ningún niño sin juguete’

El Rotlet Molinar volvió a organizar el torneo ‘Ningún niño sin juguete’, que cumple ya su sexta edición, que cerró con un gran éxito organizativo y con muchas aportaciones de los aficionados. Los ganadores fueron: en categoría prebenjamín segundo año, el Sporting Ciutat de Palma se impuso en la final al Arenal; en benjamín primer año, el Colegio San Pedro ganó por penaltis al Son Caliu; en benjamín segundo año, el Viva Sports logró el triunfo frente al Colegio San Pedro en una de las finales más reñidas del torneo; en alevín primer año, el Atlético Baleares venció al Sporting Ciutat de Palma; y en alevín de segundo año, el Joventut Mallorca se impuso al Sporting Ciutat de Palma. La entrega de trofeos tuvo un invitado especial, el presidente de honor del club Magín Elías Fullana.

Sencelles-Cardassar B, mañana a las 20 horas

El encuentro entre el Atlètic Sencelles y el Cardassar B de Primera Regional, grupo A, correspondiente a la jornada 13, se reanudará mañana, a las 20:00 horas, en el campo de Santa Eugènia y a puerta cerrada. Este partido se suspendió en el minuto 68 con el resultado de 2-1 a favor del conjunto local debido a los incidentes que hubo y que provocaron su suspensión.