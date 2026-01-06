El Palmer Basket confirma al técnico Juan Ignacio Díez De Acharán para que luche por la salvación

Juan Ignacio Díez De Acharán continuará al frente de la plantilla del Palmer Basket Mallorca Palma. El técnico argentino, que ya ejerció la función de primer entrenador en los encuentros frente al Fibwi Mallorca y el Inveready Gipuzkoa Basket, proseguirá con su labor con el grupo turquesa, colista de la Primera FEB.

A pesar de las dos derrotas, el club se ha mostrado satisfecho con la labor del preparador, que será el encargado de tratar de evitar el descenso a la Segunda FEB en una temporada convulsa tras la dimisión de Marco Justo y la destitución de Lucas Victoriano.

Nacido en Bahía Blanca (Argentina) hace 30 años, Díez de Acharán cuenta con una sólida trayectoria vinculada al baloncesto tanto en Argentina como en España. Formado como jugador en clubes como Ateneo y Bahiense del Norte, fue parte de selecciones regionales de Bahía Blanca antes de dar el salto a la dirección técnica y la gestión deportiva.

En España, su carrera ha estado ligada al Real Betis Baloncesto, donde ha desarrollado labores de entrenador asistente y coordinador de formación, participando en el crecimiento de proyectos de cantera y en el ascenso del primer equipo de LEB Oro a la Liga ACB. Su trabajo en planificación deportiva y análisis de talento lo llevó a ser convocado por la Selección Argentina de Baloncesto para formar parte del cuerpo técnico durante la preparación de la AmeriCup, bajo las órdenes de Pablo Prigioni.