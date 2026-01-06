El mallorquín Busquets Ferrer arbitrará el Real Madrid-Atlético de la Supercopa de España

El colegiado mallorquín Mateo Busquets Ferrer dirigirá la segunda semifinal de la Supercopa de España, que enfrentará este jueves a Real Madrid y Atletico de Madrid en Yeda. El árbitro palmesano debuta en la Supercopa de España, con Gonzalo García y Adrián Díaz en las bandas, y Quintero González en el VAR. El Real Madrid nunca ha perdido con él, que ya pitó el derbi de la pasada temporada en el Metropolitano (1-1). Mientras que solo ha arbitrado en tres ocasiones al conjunto rojiblanco, con un triunfo, un empate y una derrota de balance.

En la primera semifinal, el árbitro Díaz de Mera Escuderos, que también se estrena en esta competición dirigirá el partido entre el FC Barcelona y el Athletic Club, este martes a las 20.00 horas. Los asistentes serán Diego Santaúrsula y Rubén Campo y Figueroa Vázquez estará al frente del VAR. Con el Barça tiene un balance de 4 victorias azulgranas y 2 derrotas, mientras que los vascos solo han ganado 3 encuentros de los 12 en los que les pitó el de Daimiel.

Por otro lado, el colegiado andaluz José Luis Munuera Montero será el encargado de pitar la final de la Supercopa de España masculina, que se disputará el domingo 11 de enero.