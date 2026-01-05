Deporte en Mallorca este 2026: fechas, momentos destacados y eventos agotados

Incluso el más madrugador llega tarde a algunos eventos deportivos. Las populares carreras populares Mallorca 312 e Ironman 70.3 ya están agotadas. El Long Course Weekend y la carrera ciclista Kill the Hill no se celebran este año en la isla.

Mallorca Challenge, 24/1–1/2

También en 2026, además del tradicional inicio de temporada del ciclismo masculino, habrá una Challenge femenina en Mallorca. Las mujeres competirán del 24 al 26 de enero por tres trofeos independientes. Los hombres arrancarán, tras un día de descanso, el 28 de enero. El superastro Remco Evenepoel ha anunciado su participación. Los recorridos pueden consultarse en vueltamallorca.com.

Rally Clásico, 5/3–7/3

Quien quiera participar en la carrera de coches clásicos puede inscribirse en rallyislamallorca.com. Los espectadores pueden colocarse a lo largo del recorrido o ver los vehículos históricos en la base de Puerto Portals.

Trofeo Princesa Sofía, 27/3–5/4

Los regatistas de las clases olímpicas arrancan la temporada y montan su base en el puerto deportivo de Arenal. Las regatas se celebran en la bahía de Palma.

Triatlón de Portocolom, 12/4

Todavía quedan plazas para uno de los triatlones más populares de la isla. La prueba permite a los deportistas correr directamente junto al faro de Portocolom. Normalmente, esa zona es un área militar restringida. Inscripción en: triathlonportocolom.net

Mallorca 312, 25/4

Mucho más difícil que completar los 312 kilómetros en bicicleta es conseguir un dorsal. Como en años anteriores, las 8.000 entradas se agotaron en cuestión de segundos. A través del operador de viajes ciclistas Huerzeler aún hay plazas disponibles, pero solo reservando el paquete completo. En mallorca312.com hay lista de espera, aunque las probabilidades de obtener plaza tienden prácticamente a cero.

La Mallorca 312, en imágenes / -

Ironman 70.3, 9/5

El recorrido desde Port d’Alcúdia incluye 1,9 km en el mar, 90 km en bicicleta y un medio maratón por el paseo marítimo. El “gran” Ironman ya no existe en Mallorca.

Best Fest, 23/5–29/5

Según el organizador, el Best Fest es el mejor evento de natación en aguas abiertas de Europa. La organización corre a cargo de Matthew O’Connor, del Best Centre en Colònia de Sant Jordi. Hay diferentes distancias de natación para elegir. bestopenwater.com

Fútbol, 24/5

El Real Mallorca disputa el último partido de la temporada en el estadio de Son Moix contra el Oviedo. A veces, en esa jornada todavía está en juego la permanencia. Los equipos mallorquines de cuarta división juegan el 3 de mayo el último partido de la temporada regular. Dependiendo de los resultados, podrían venir después los ‘play-offs’.

PALMA, 04/01/2026.- El centrocampista del Girona Axel Witsel (2d) lucha con Samu Costa, del Mallorca, durante el partido de la jornada 18 de LaLiga que RCD Mallorca y Girona FC disputan este domingo en Son Moix. EFE/CATI CLADERA / CATI CLADERA / EFE

Mundial de fútbol, 11/6–19/7

Por fin vuelve un Mundial de verano. Es probable que miles de aficionados alemanes vean los partidos en el Ballermann y, con suerte, creen un ambiente de estadio.

Mallorca Championships, 20/6–27/6

Por ahora, Frances Tiafoe y Yannick Hanfmann son los dos jugadores inscritos para el torneo de tenis en Santa Ponça. Seguro que se sumarán otros profesionales conocidos. Entradas en: mallorcachampionships.com

Lluc a Peu, 1/8

La marcha popular más dura de Mallorca: desde Palma se camina toda la noche durante 48 kilómetros hasta el monasterio. Info: grupguell.es

'Pujada Lluc a Peu' 2025: Cerca de 5.000 personas completan el recorrido / Consell

Challenge Paguera, 17/10

La prueba recorre la misma distancia que el “pequeño” —y agotado— Ironman: 1,9 km de natación, 90 km de ciclismo y medio maratón. Inscripción en: challenge-mallorca.com

Palma Tui Marathon, 18/10

A diferencia de años anteriores, esta vez el precio de inscripción no depende de la fecha, sino del número de dorsales ya vendidos. Como es habitual, además del maratón también hay media maratón o 10 km. La venta de dorsales es en: palmademallorcamarathon.com

Carrera de piragüismo/canoa, octubre

Aún no está confirmado oficialmente, pero probablemente habrá de nuevo en octubre una carrera de canoa en el estanque frente a la catedral de Mallorca, otra vez con atletas olímpicos.

Road to Mallorca, 29/10–1/11

La final del Challenge Tour vuelve a celebrarse en 2026 en el club de golf Alcanada. Verlo es gratis. Los 15 mejores golfistas se clasifican para el DP World Tour.