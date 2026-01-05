Baleares cae con la cabeza alta en los cuartos de final del Campeonato de España

La expedición balear que participa en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de infantil y cadete, que se disputa en Zaragoza, ha realizado un gran papel en sus eliminatorias de cuartos de final, a pesar de caer eliminadas, contra conjuntos que aspiran al título en sus respectivas categorías o que ya lo obtuvieron en su momento, como es el caso de Castilla y León en cadete femenino.

En el seno de la expedición balear se respira orgullo y optimismo después de competir de tú a tú contra selecciones que aspiran a ganar el campeonato, y afronta con ilusión el reto de intentar quedar entre los cinco primeros, cerrando la jornada con muy buenas sensaciones y satisfechos por el trabajo que se está realizando.

El duelo de las cadetes contra las castellanoleonesas, que contaban con la generación que se proclamó campeona hace dos años en categoría infantil, fue muy intenso y con un nivel de dificultad muy alto, pero las insulares demostraron en todo momento que estaban más que capacitadas para competir contra equipos de tal calibre, cayendo finalmente por 86-70.

Imagen del partido de la selección cadete femenina. / @FBIBasquet

El siguiente turno fue para los chicos del cadete masculino, que tenían la tarea de enfrentarse a Andalucía y llegaron a ponerse 10 puntos arriba en el segundo cuarto. Sin embargo, el equipo rival abrió una distancia de 10 puntos a su favor al final del tercer cuarto que fue definitiva, aunque los chicos de las Islas Baleares llegaron a ponerse nuevamente a cinco puntos, pero perdieron por 78-65. En el caso de la selección infantil femenina no le perdieron la cara al choque en ningún momento contra la Comunidad de Madrid, y obligaron al elenco de la capital a sacar su mejor versión para ganar por 79-58. Los tres equipos lucharán este martes por alcanzar la quinta plaza.

Imagen del encuentro de la selección infantil femenina. / @FBIBasquet

Por otra parte, el equipo de infantil masculino pudo desquitarse de la derrota del pasado domingo y venció por 81-36 a Cantabria, por lo que se mantiene en la pelea por la novena plaza y deja abierta la opción de que los cuatro equipos terminen entre los 10 mejores del país, un excelente resultado en caso de darse para la selección balear. Estos resultados no hacen más que aumentar el buen ambiente que se está viviendo en las concentraciones, donde jugadores, jugadoras y cuerpos técnicos disfrutan de una gran experiencia a la vez que dan el máximo en la competición.

Resultados del día:

Cuartos de final:

Comunidad de Madrid 79-58 Infantil Femenino

Castilla y León 86-70 Cadete Femenino

Andalucía 78-65 Cadete Masculino

Partido por la 9ª plaza:

Infantil Masculino 81-36 Cantabria