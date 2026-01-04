Teléfonica deja de ser patrocinador de Rafa Nadal

La etapa de Rafa Nadal como uno de los principales referentes publicitarios de Telefónica ha llegado a su fin tras más de una década de vinculación. La compañía de telecomunicaciones ha decidido no continuar la relación contractual con el extenista, y también se plantea su desvinculación de otros deportistas de primer nivel, como Pau Gasol, en el contexto de la delicada situación empresarial que atraviesa el grupo, actualmente inmerso en la negociación de un expediente de regulación de empleo (ERE).

Según ha podido confirmar Diario de Mallorca con el entorno de Rafa Nadal, el manacorí y Telefónica separarán definitivamente sus caminos, tal y como informó El Confidencial. “Sí, la noticia es cierta”, afirmó Carlos Costa, manager del extenista mallorquín, quien añadió: “No hay mucho que decir más que dar las gracias por todos los años que han estado al lado de Rafa y de la Academia, que han sido muchos, y aceptar la estrategia del nuevo equipo que ahora mismo lidera Telefónica”.

La colaboración entre Telefónica y Rafa Nadal estaba vigente desde 2014, periodo en el que el extenista se convirtió en una de las imágenes publicitarias más relevantes de la empresa para sus distintas marcas y mercados internacionales, como Movistar, O2 o Vivo. Nadal también fue una presencia habitual en actos institucionales y eventos estratégicos de la compañía.

La Academia, sin nuevo patrocinador

Además, Nadal y Telefónica han estado unidos en diversos proyectos deportivos. Entre ellos, el Rafa Nadal Open, así como el acuerdo por el cual Movistar se convirtió en socio tecnológico de la Rafa Nadal Academy de Manacor, que en 2025 ha cumplido nueve años. Desde el equipo del extenista han aclarado que no se está buscando un nuevo patrocinador para la academia: “De momento no está en nuestros planes”.

La decisión de Telefónica se ha adoptado debido a la actual coyuntura empresarial. La compañía ha aprobado recientemente un ERE que afectará a cerca de 4.500 trabajadores y se encuentra inmersa en un nuevo plan estratégico, en el que la reducción de costes es un eje clave. En ese proceso se han revisado distintos acuerdos, entre ellos el de Rafa Nadal, poniendo fin a una colaboración iniciada en 2014 y renovada en 2020 hasta 2025.