El Palmer Basket cede en el último cuarto ante el Gipuzkoa

El Palmer Basket no pudo evitar la derrota ante el Gipuzkoa Basket (63-71) en un encuentro muy equilibrado, disputado en Inca por la disputa de la Supercopa de España de fútbol sala, que se decidió en el tramo final por la mayor solidez defensiva del conjunto donostiarra. El equipo mallorquín arrancó el partido con energía y acierto, impulsado por un inspirado Phil Scrubb, autor de los diez primeros puntos locales, lo que permitió a los mallorquines cerrar el primer cuarto con ventaja (24-17), gracias también a una buena circulación de balón y firmeza atrás.

El Gipuzkoa Basket fue creciendo con el paso de los minutos, mejoró de forma notable su defensa y encontró en Giorgi Korsantia y Jalen Tate los principales argumentos ofensivos para igualar el encuentro. Pese al dominio visitante en el rebote, el Palmer Basket supo sostener el empuje rival y se alcanzó el descanso con empate a 40.

Segunda parte

Tras el paso por vestuarios, el partido mantuvo una tónica de máxima igualdad. El protagonismo en la pintura de Tanor Ngom, muy sólido en ambos tableros, y las acciones de Hansel Atencia (21 puntos, máximo anotador del partido) impidieron que el Gipuzkoa Basket se escapara en el marcador, llegándose al último cuarto con una mínima desventaja para los mallorquines.

En el periodo decisivo, el conjunto visitante elevó su nivel defensivo, dejó al Palmer Basket en solo diez puntos y se impuso por 63-71 para llevarse el triunfo de su duelo ante un Palmer que es colista de la Primera FEB tras 15 jornadas.