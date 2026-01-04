El Palma Futsal deja escapar la Supercopa de España en Son Moix

El Illes Balears Palma Futsal tendrá que seguir intentándolo para levantar su primer título nacional. Cortés, con un triplete, fue el gran verdugo de los mallorquines, que dejaron escapar la Supercopa de España en Son Moix en un tenso duelo que se decidió en la prórroga. Un gol de Ernesto a solo catorce segundos del final forzó el tiempo extra, pero el ala de los meloneros marcó las diferencias en el momento de la verdad (5-2).

Sin Rivillos, expulsado en el minuto 21 por un arbitraje que fue demasiado protagonista, los de Antonio Vadillo se quedaron con las ganas ante un Jimbee Cartagena que también sabe jugar este tipo de partidos y que ya puede presumir de haber ganado dos Ligas y tres Supercopas.

El tricampeón del mundo y de Europa pagó su falta de puntería y perdió una oportunidad de oro para ganar un título que ya se esfumó ante el Barcelona en 2022. Todavía queda mucha temporada por delante y esta derrota debe servir para crecer a un equipo que puede hacerlo mucho mejor y que se llevó el aplauso de los 3.400 espectadores que acudieron a Son Moix. Hay que exigirle más a jugadores que han llegado para ser protagonistas, como Lucao, y que están lejos de lo que se espera.

La igualdad fue la nota predominante de una primera parte en la que quedó claro que se estaba disputando una final. Muchos nervios e imprecisiones, con las defensas imponiéndose a los ataques, salvo algunas excepciones. Rivillos y Maia, por un lado, Motta y Mellado por el otro, fueron los primeros en intentarlo en un partido en el que quizá el Jimbee tenía más la posesión. De hecho, Dennis empezó a lucirse con sendos tiros de falta de un Motta muy activo. Un simple detalle podía definir el encuentro, como dos robos casi consecutivos de Fabinho, que se plantó solo ante un Chemi inspirado.

Los de Ciutat acusaron la quinta falta, que condicionó su forma de defender. David Peña reclamó su cuota de protagonismo, al igual que Lucao, pero sus acciones eran demasiado previsibles y fáciles de resolver para el rival. Hasta que llegó la polémica. Son Moix se encendió por una falta de Deivao, que suponía la sexta, a 2:26 del descanso. Solo algo así podía desnivelar el electrónico. Barrón salió para despejar a lo grande del chut de Motta, pero el VIR obligó a repetir el lanzamiento al creer que el meta cordobés se había movido de su posición. Y en el siguiente tiro Cortés no falló para poner el 1-0 en el marcador y desatar la ira del banquillo de Vadillo y de la afición verde pistacho. Fue un mazazo del que había que reponerse en la segunda parte.

Sin embargo, no pudo empezar peor la reanudación. Rivillos vio la segunda amarilla por un manotazo a Pablo Ramírez y fue expulsado. El ala madrileño no se lo podía creer, con todo lo que ello suponía para él y su equipo. El Palma resistió con oficio los dos minutos en inferioridad y ahora le tocaba dar un paso hacia adelante sin una de sus estrellas, el más difícil todavía. Y así lo hizo casi de inmediato. Un tiro de falta de Fabinho fue aprovechado por Alisson, que metió la puntera para batir a Chemi e igualar las fuerzas (1-1).

Machado pasa el balón. / Palma Futsal

El Jimbee acusó el golpe y se vio a un conjunto mallorquín mucho más decidido. Alisson y Fabinho probaron fortuna sin éxito, pero había que seguir percutiendo. Los de Duda, eso sí, estuvieron cerca del gol, pero Juninho chutó desviado cuando tenía toda la portería para él. Y después Dennis brilló con una buena parada en una contra de Cortés.

El choque entró en una fase más alocada y los baleares, con una rotación corta al no disponer de los tocados Lin, Charuto ni el expulsado Rivillos, necesitaban tener paciencia. Y casi llegó el 1-2 al recoger David Peña un rechace, pero su tiro se marchó fuera. Y lo que es este deporte, el tanto llegó en la otra portería. Osamanmusa, libre de marca, anotó a placer tras un saque de esquina. Fue uno de los pocos errores del Palma en todo el choque, pero lo había pagado.

Quedaban siete minutos por delante y había tiempo para reaccionar. Fabinho lo tuvo claro y ya puso a prueba a Chemi. Waltinho respondió con un tiro al palo tras una jugada ensayada. Dennis, poco después, lanzó un obús repelido por Chemi.

Locura en el Palau

Vadillo, a tres minutos del final, apostó por portero-jugador, no le quedaba otra. Alisson lo intentó otra vez antes de que el duelo se calentara todavía más con una pequeña tangana originada por Chemi al encararse con Ernesto. El ala demostró mucha personalidad y, a solo catorce segundos del final, cuando parecía todo finiquitado, se sacó de la chistera un disparo que puso el 2-2 en el marcador. Se desató la loctura en el Palau, que no había dejado de creer.

La prórroga fue una realidad, pero Cortés se encargó rápidamente de silenciar Son Moix. El internacional marcó un gran gol de jugada personal con un buen disparo (3-2). Y casi sin tiempo para digerirlo, llegó la sexta falta del Palma y, otra vez Cortés, sentenció la Supercopa de España con un tiro seco (4-2). Waltinho amplió la diferencia, pero eso ya fue una anécdota porque el encuentro ya fue historia (5-2).

Ficha técnica

Jimbee Cartagena: Chemi, Tomaz, Cortés, Motta y Ramírez. También jugaron Juninho, Waltinho, Mellado, Jesús, Osanamussa, Chispy y Darío Gil.

Palma Futsal: Dennis, Machado, Ernesto, Rivillos y Fabinho. También jugaron Alisson, Lucao, Deivao, David Peña, Maia, Barrón,

Goles: 1-0: Cortés (min.17); 1-1: Alisson (min. 22); 2-1: Osamanmusa (min. 32); 2-2: Ernesto (min.39); 3-2: Cortés (min. 41); 4-2: Cortés (min.42); 5-2: Waltinho (min. 44).

Árbitros: Alberto Sarabia y Antonio Navarro.

Tarjetas amarillas: Motta, Ramírez, Tomaz, Machado, Ernesto, Chemi, Mellado.

Tarjetas rojas: Rivillos (min. 21).