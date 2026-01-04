El líder Poblense pasa el rodillo en Porreres

El Poblense goleó en Porreres (0-3). El once de Óscar Troya se mostró muy superior este mediodía al equipo de Jaume Mut, que cierra la primera vuelta en zona de descenso. Por contra, los visitantes se proclaman campeones de invierno, a falta de recuperar el partido aplazado en su día en Torrent (que se juega este próximo miércoles).

Tres minutos y algunos segundos le duró la esperanza al Porreres en el derbi, lo que tardó Guize Medina en cometer penalti sobre Marc García en un córner. Fullana transformó la pena máxima y encarriló el triunfo del Poblense.

Los jugadores del Poblense celebran el 0-1 que encarrilaba el triunfo en Porreres / @udpoblense

Otro balón parado, en una falta lateral, sentenció el duelo. Era el minuto 19 y, de nuevo, Marc García encontraba todas las facilidades del mundo en el centro al área (0-2). Pudo marcar más goles el once de Óscar Troya, que superaba el frío, la lluvia y al rival con autoridad.

Intento de reacción local

Tras el descanso y algunos cambios, intentó reaccionar el Porreres. Pero el Poblense había sacado el manual de “que no pase nada” en el partido y los intentos locales morían en las cercanías del área. Tuvo que intervenir Sabater en alguna ocasión, pero Peñafort, tras robarle la cartera Prohens a Cobo al borde del área local, sentenció el choque (m. 72, 0-3).

No hubo tiempo para que pasara nada más, salvo algún rifirrafe propio de un derbi y, sobre todo, de la impotencia local ante un rival superior, que mostró en Ses Forques el porqué de su liderato en el Grupo 3 de Segunda RFEF.

(Habrá ampliación)