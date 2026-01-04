El Levante se gusta en Sevilla en el debut de Luis Castro

El entrenador portugués Luis Castro debutó en el banquillo del Levante de forma inmejorable, con una rotunda victoria (0-3) en el campo del Sevilla, incapaz durante todo el partido de generar peligro y cuyo técnico, el argentino Matías Almeyda, queda en una posición muy incómoda.

El Levante, sin generar demasiado peligro, dominó el encuentro durante muchos tramos del primer periodo, cuando el Sevilla no trenzaba más ataque que el generado por alguna galopada de Juanlu por la derecha, y el futbolista más peligroso sobre el césped fue el granota Iker Losada.

El mediapunta gallego, cedido por el Betis, malogró una ocasión muy clara al no calibrar su zurdazo en posición franca (min. 20), pero adelantó a su equipo en la última jugada de la primera parte, cuando cruzó bien ante Odysseas su disparo, tras la brillante pared que le tiró Iván Romero.

La entrada de Januzaj por Peque en el descanso modificó el esquema del Sevilla para convertirlo en un 4-4-2 con el belga en la banda derecha, Carmona de lateral izquierdo a pierna cambiada y Oso como extremo izquierdo, cuya primera incursión terminó en un tiro raso de Mendy que palmeó Ryan a córner.

El Sevilla no tuvo opción de plantar cara al Levante. / Jose Manuel Vidal / EFE

Gudelj, con otro disparo lejano, volvió a obligar al portero australiano, pero la realidad era que el Sevilla llegaba poco y eso propició el recurso de Isaac Romero para cargar el área, pero la yuxtaposición de dos arietes provocó el efecto contrario al deseado y los locales no volvieron a crear peligro.

El Levante vivía con comodidad arropado en su área y puso distancia en el marcador con una contra sencilla por el costado derecho, desde donde Carlos Álvarez centró hacia Morales, que irrumpió por el centro, y su dejada involuntaria situó en posición franca a Espí, que fusiló el 0-2 a placer. Los minutos finales fueron otro clavo en el ataúd sevillista, ya que cuando se llegaba al 90 Isaac falló un penalti cometido por Toljan sobre Kike Salas, y Carlos Álvarez, canterano del club hispalense, aprovechó el desorden local para anotar el 0-3 en la última jugada del partido.

Ficha técnica

0 - Sevilla: Odysseas; Juanlu (Isaac, min. 59), Carmona, Kike Salas, Gudelj, Oso; Agoumé, Mendy, Sow; Peque (Januzaj, min. 46) y Alexis.

3 - Levante: Ryan; Toljan, Moreno, Dela, Pampín (Matturro, min. 60); Arriaga, Pablo Vencedor (Vencedor, min. 79); Tunde (Espí, min. 65), Carlos Álvarez, Losada (Morales, min. 70); e Iván Romero (Olasagasti, min. 80).

Goles: 0-1, min. 47: Losada. 0-2, min. 77: Espí. 0-3, min. 94: Carlos Álvarez.

Árbitro: Iosu Galech Apezteguía (Comité Navarro). Amonestó a los locales Alexis (min. 14) y Mendy (min. 37); y a los visitantes Moreno (min. 28), Pampín (min. 63), Ryan (min. 74) y Toljan (min. 90).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoctava jornada de LaLiga EASports disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante 25.303 espectadores.