Baloncesto
Baleares mete a tres selecciones en los cuartos de final del Campeonato de España de baloncesto
Los cuatro equipos isleños infantil y cadete firman un gran papel en el Nacional y rozan el pleno de clasificaciones entre los ocho primeros
Maria Quetglas
La expedición que representa a las Islas Baleares en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Infantil y Cadete de baloncesto, que se está disputando en Zaragoza hasta el miércoles, está brillando tras los dos primeros días de competición, donde tres de sus cuatro combinados han logrado un billete para jugar los cuartos de final de la competición. Baleares rozó el pleno, pero la selección infantil masculina no pudo con Euskadi en un igualadísimo duelo que decidía qué equipo del Grupo E accedía al cuadro final por el título.
La primera fase comenzó con un gran triunfo de las infantiles frente a Cantabria (65-73), lo que les permitía cerrar un puesto entre las ocho mejores de España contra el País Vasco. Fue un partido que se definió en los segundos finales y terminó llevándose la selección balear (51-48). En la tercera jornada, las chicas cayeron contra Andalucía (86-61) y terminaban segundas de grupo.
El siguiente equipo que cerraría su pase a cuartos sería el cadete masculino, con dos triunfos contra Navarra (52-66) y Castilla y León (70-51) durante el primer día y que les permitieron llegar al domingo con la posibilidad de terminar primero, pero cayeron contra Cataluña (79-56). Por su parte, el combinado cadete femenino, que no entraría en competición hasta el domingo, resolvería con triunfo sus dos encuentros ante Navarra (88-58) y las Islas Canarias (82-87) para lograr el pase.
Quien no pudo conseguir este gran premio fue el seleccionado infantil masculino, que tras vencer con contundencia a Castilla y León (34-75), se jugaría el pase ante Euskadi y acabaría cediendo por 66-75 y, por lo tanto, tendrá que jugar por la novena plaza.
RESULTADOS PRIMERA FASE
Infantil Femenino
J1: Cantabria 65-73 Islas Baleares
J2: Islas Baleares 51-48 País Vasco
J3: Andalucía 86-61 Islas Baleares
Infantil Masculino
J1: Castilla y León 34-75 Islas Baleares
J3: Islas Baleares 66-75 País Vasco
Cadete Femenino
J2: Islas Baleares 88-58 Navarra
J3: Canarias 82-87 Islas Baleares
Cadete Masculino
J1: Navarra 52-66 Islas Baleares
J2: Islas Baleares 70-51 Castilla y León
J3: Cataluña 79-56 Islas Baleares
