El Atlético Baleares deja escapar el triunfo en Olot en la última jugada

El Atlético Baleares inició el año con un sabor agridulce tras ver cómo se le escapó la victoria en Olot (1-1) en la última jugada del partido. Los blanquiazules empataron en el encuentro correspondiente a la jornada 17 del Grupo 3 de Segunda RFEF, un duelo que parecía encarrilado desde muy pronto pero que terminó castigando a un equipo que jugó con diez hombres durante el tramo final.

El conjunto dirigido por Luis Blanco presentó un once condicionado por las ausencias de Jaume Tovar, baja por molestias, y Gerardo Bonet, sancionado por acumulación de tarjetas. La gran noticia fue el regreso del capitán Rubén Bover, que volvía a una convocatoria tras varios meses apartado por lesión.

El choque no pudo empezar mejor para los mallorquines. Apenas habían transcurrido dos minutos cuando Moha ya obligaba al defensor local a ver la tarjeta amarilla y, poco después, el propio atacante aprovechó una peinada de Jaume Pol para firmar el 0-1 y adelantar al Baleares. El gol dio confianza a los blanquiazules, que compitieron con solvencia y mantuvieron el control del encuentro durante buena parte del primer acto. En el minuto 26, Pablo García evitó el empate con una intervención de gran mérito, manteniendo la ventaja hasta el descanso en un partido muy equilibrado.

Segunda amarilla a Jaume Pol

La segunda mitad arrancó sin cambios y con la misma intensidad. El Baleares supo resistir las acometidas locales, apoyado en el trabajo defensivo y en nuevas acciones decisivas de Pablo bajo palos, además de una intervención providencial de Castell. Sin embargo, el partido cambió en el tramo final. En el minuto 71, Luis Blanco movió el banquillo dando entrada a Manu Morillo, Iván Serrano y Miguel, pero apenas un minuto después Jaume Pol vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a su equipo en inferioridad numérica.

Con diez jugadores, los blanquiazules tiraron de oficio. Rubén Bover entró al campo para aportar experiencia, al igual que el juvenil Català lo hizo para oxigenar al equipo en un intento por cerrar el partido. El Atlético Baleares parecía resistir, pero la mala fortuna se cebó con los mallorquines en la última acción del encuentro, cuando el conjunto local logró el gol del empate y frustró una victoria que parecía asegurada.