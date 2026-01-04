Antonio Vadillo, tras caer en la Supercopa de España: "Esta derrota duele"

El Illes Balears Palma Futsal ha caído este domingo en la prórroga de la final de la Supercopa de España contra el Jimbee Cartagena. El conjunto de Antonio Vadillo, tricampeón de Europa y del Mundo, no ha podido aprovechar una nueva oportunidad de sumar el primer título nacional a su palmarés en frente de su afición en Son Moix.

"Primero, felicitar al Cartagena por el título", ha comenzado declarando el técnico verde pistacho tras el partido. Antonio Vadillo ha lamentado que su equipo no haya podido ofrecer su mejor versión durante la prórroga fruto de las bajas, el momento en el que el duelo se ha decidido en favor del Cartagena: "Se ha notado que hemos llegado muy justitos". Este ha sido uno de los factores decisivos del encuentro para el entrenador: "Hemos llegado mermados de jugadores y, encima, con el añadido de la expulsión de Mario Rivillos en la primera jugada de la segunda parte. Esto nos ha condicionado mucho y ha sido una de las claves del partido, igual que las faltas. Esto condiciona mucho a nivel defensivo y lo hemos pagado, no hemos sabido gestionarlo bien".

En el global del partido, Antonio Vadillo ha considerado que el partido ha sido "equilibrado", con una primera parte en la que el Palma Futsal ha gozado de cuatro mano a mano que no ha podido transformar y un segundo tiempo "encasillado" y "con pocas ocasiones para ambos equipos": "Se veía que si alguien metía el 2-1 iba a tener muchas posibilidades de llevarse el partido". "Y después, insisto, en la prórroga el 2-3 y el 2-4 son dos situaciones en las que no hemos estado bien y en este tipo de partidos, contra estos equipos que manejan y entienden muy bien la situación del juego, esto ha decantado la final".

El entrenador del Palma Futsal se ha mostrado dolido tras el partido: "Duele porque es una final, andábamos bien y era otra oportunidad que nos habíamos ganado. Duele porque te vuelves a ganar esa oportunidad de conseguir un título y no lo consigues". "Al final, sabemos que cuesta mucho sacarlo adelante y ahora más que nunca hay que poner en valor lo que está haciendo este equipo, que está jugando finales constantemente", ha recalcado el jerezano.

El técnico del Palma Futsal tiene claro que, pese a no haber podido conquistar todavía ningún título doméstico, se está trabajando bien para ello: "Se nos está resistiendo ese título nacional, pero estamos en la línea de poderlo conseguir". "Con tantos cambios de jugadores, cada año nos recomponemos, estamos ahí en las fases finales y a veces nos caemos. Nos caeremos y nos levantaremos, que es una seña de identidad nuestra", ha afirmado Vadillo con firmeza.

Antonio Vadillo ha resaltado el esfuerzo de sus pupilos, pese a hacer autocrítica sobre la necesidad de seguir mejorando: "No le puedo achacar nada a los jugadores. Cuando uno da todo lo que tiene... Pero evidentemente hemos cometido errores que tenemos que ir subsanando. Son jugadores que empiezan a tener protagonismo en este tipo de partidos importantes y esto es un proceso, se necesita tiempo". "Somos los que estamos y estamos los que somos; si se cae el compañero tiene que aparecer otro, y ahí vamos todos en la misma dirección, que es lo importante", ha sentenciado.