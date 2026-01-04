El Andratx suma un punto de oficio en Castellón

El Andratx logró un trabajado empate (1-1) en su visita al Castellón B, en encuentro correspondiente a la jornada 17 del Grupo 3 de Segunda RFEF, y añadió un punto importante a su casillero para seguir fuera de los puestos de descenso. El conjunto mallorquín volvió a demostrar solidez competitiva lejos de casa, aunque continúa sin ganar como visitante (ha sumado solo tres empates).

El partido se desarrolló con mucha igualdad, especialmente en una primera parte en la que el Andratx fue creciendo con el paso de los minutos y consiguió dominar la posesión, minimizando las ocasiones claras del filial castellonense. Tras el descanso, el equipo local se adelantó desde el punto de penalti, pero el Andratx no se descompuso, ajustó su planteamiento y dio un paso adelante en busca del empate.

Reacción mallorquina

La reacción tuvo premio en el minuto 73, cuando Pablo Gálvez aprovechó un balón en profundidad para batir al guardameta rival y establecer el 1-1. En el tramo final, el Andratx supo sufrir y sostuvo el resultado gracias, en parte, a una intervención decisiva de Elías Ramírez, que evitó el segundo gol local y permitió a los mallorquines cerrar el partido con un punto que refuerza su confianza y su posición en la tabla.