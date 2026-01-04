Fútbol | Segunda RFEF
El Andratx suma un punto de oficio en Castellón
El conjunto de José Contreras empata (1-1) ante el Castellón B tras reaccionar al gol local y se mantiene firme en su objetivo de la permanencia
Juanfran Roca
El Andratx logró un trabajado empate (1-1) en su visita al Castellón B, en encuentro correspondiente a la jornada 17 del Grupo 3 de Segunda RFEF, y añadió un punto importante a su casillero para seguir fuera de los puestos de descenso. El conjunto mallorquín volvió a demostrar solidez competitiva lejos de casa, aunque continúa sin ganar como visitante (ha sumado solo tres empates).
El partido se desarrolló con mucha igualdad, especialmente en una primera parte en la que el Andratx fue creciendo con el paso de los minutos y consiguió dominar la posesión, minimizando las ocasiones claras del filial castellonense. Tras el descanso, el equipo local se adelantó desde el punto de penalti, pero el Andratx no se descompuso, ajustó su planteamiento y dio un paso adelante en busca del empate.
Reacción mallorquina
La reacción tuvo premio en el minuto 73, cuando Pablo Gálvez aprovechó un balón en profundidad para batir al guardameta rival y establecer el 1-1. En el tramo final, el Andratx supo sufrir y sostuvo el resultado gracias, en parte, a una intervención decisiva de Elías Ramírez, que evitó el segundo gol local y permitió a los mallorquines cerrar el partido con un punto que refuerza su confianza y su posición en la tabla.
Ficha técnica
1 - Castellón B: Sergi Torner; Jorge Domingo, Sellés (Josep Díaz, m.81), Charbel, Alcira; Guille Terma (Montero, m.68), Arapio, Enric (Zom, m.83); Carlos Segura, Miguelón (Dennis, m.81) e Isi Angulo (Santamaría, m.81).
1 - Andratx: Elías Ramírez; Carlos Sánchez, Luis Navarro (Valverde, m.62), Hermelo, Rabanillo; Marckus, Bauzá; Javi Sánchez (Sogorb, m.62), Llabrés, Jaume Pascual (Lázaro, m.68); y Pablo Gálvez.
Goles:1-0, m.52: Carlos Segura (p). 1-1, m.73: Pablo Gálvez.
Árbitro: Álvaro García Padilla (C. Madrid).
T. Amarillas: a Arapio, Segura, Charbel, Zom, Carlos Sánchez, Bauzá, Macrkus y Llabrés.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a 93 años de tradición familiar en el celler Son Toreó de Sineu
- Llega una masa de aire frío ártico a Mallorca: la Aemet avisa de la primera nevada del año en la Serra de Tramuntana
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren este domingo 4 de enero en Mallorca
- La borrasca Francis pone en alerta a Mallorca
- Los mallorquines ante los precios nunca vistos del oro y de la plata: “Cada vez compran más como inversión”
- Investigado un conductor por circular en Marratxí con placas falsas de matrícula y sin carné
- Enrique Valentí, platero en Mallorca: “La gente piensa que no vale nada, pero una sopera de plata puedes venderla por 5.000 euros”
- Así será la Fortalesa del Temple, el nuevo museo que explicará la Edad Media en Palma