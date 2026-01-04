El Alimerka Oviedo aplasta a un desconocido Fibwi Mallorca

El Fibwi Mallorca empezó 2026 con una clara derrota al caer por 83-64 en casa del Alimerka Oviedo Baloncesto. El encuentro estuvo marcado por la falta de acierto de los mallorquines, muy lejos del nivel de otros encuentros, y de la mejor puntería del conjunto asturiano. No obstante, el conjunto palmesano sigue en una situación muy tranquila en la clasificación, con siete triunfos, que le dejan en la novena posición.

Ya desde el inicio el equipo de Pablo Cano se mostró muy incómodo, obligando al técnico uruguayo a parar el encuentro (13-5). Un 3+1 de Bracey permitía al Fibwirecortar distancias en el marcador pero fue un espejismo porque el primer parcial se cerró con 29-14.

Un triple de Lysander Bracey marcaba el inicio de un segundo parcial en el que el equipo de Pablo Cano aumentaba su rendimiento en defensa pero seguía encontrándose con serios problemas para anotar. Los locales sí encontraban el aro palmesano y ponían el duelo en un duro 34-17 que obligaba, de nuevo, a Pablo Cano a parar el encuentro para buscar soluciones. Se reponían los mallorquines con dos puntos de Bracey y otros dos de Laron Smith que hacían que el banquillo local parase el partido.

Imagen del partido del Fibwi disputado en Oviedo. / Julian Rus

La lesión de Hermanson paraba el partido que se reanudaba con los dos equipos volviendo al partido. La situación se situaba con 41-30 en el marcador y con un Fibwi Mallorca Bàsquet Palma buscando recortar distancias. Se llegaba al descanso con 41-32 en el electrónico.

Se vivía un inicio de tercer cuarto en el que ninguno de los dos equipos encontraba el acierto, situándose el duelo en 46-34 tras los primeros cinco minutos de parcial. Dos tiros libres de Jon Ander Aramburu rompían la sequía pero los locales reaccionaban anotando cuatro puntos consecutivos. Los isleños no acertaban mientras que los locales lograban marcharse al último cuarto con un duro 59-38. El mal momento mallorquín se prolongaba en el último cuarto, aunque Brian Vázquez comandó una reacción que sirvió para poco porque el resultado final lo explica todo (83-64).

Ficha técnica

ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO: Farham II (16), Faure (2), Townes (11), Hermanson (15), Nwaokorie (2), También jugaron Robert Cosialls (2), Shelist (7), Copes (12), Duscak (10), Longarela (6).

FIBWI MALLORCA: Lucas Capalbo (4), Lysander Bracey (14), Osvaldas Matulionis (3), Jon Ander Aramburu (4), Pedro Bombino (2). También jugaron Brian Vázquez (22), Alessandro Scariolo (4), Laron Smith (9), Juan Bocca (0), Óscar Siquier (2).

PARCIALES: 29-14, 12-18, 18-6, 24-26.

ÁRBITROS: Zafra Guerra, Ibáñez Gómez y Seijo Vázquez. Señalaron falta técnica a los entrenadores de ambos equipos. Sin eliminados por faltas personales.