Baloncesto
Suma y sigue para el intratable Azulmarino
Cómoda victoria ante el Real Canoe para acumular ya catorce partidos como invictas
El Azulmarino vuelve a Mallorca con otra victoria, esta vez por 62-82 ante el Sernova Renovables Real Canoe. Con este hito, el conjunto mallorquín logra entrar en los libros de historia al igualar el récord de imbatibilidad, impuesto en 14 partidos sin conocer la derrota por el Leganés.
El primer cuarto fue bastante igualado debido a la intensidad ofrecida por los dos conjuntos. El Real Canoe estrenó el marcador; no obstante, Azulmarino no tardó en ponerse por delante. A pesar de que las locales intentaron acercarse en el resultado que marcaba el electrónico, el juego exterior de las mallorquinas bastó para lograr ya una ventaja.
Para el segundo capítulo, Azulmarino pisó el acelerador y no dejó pensar a sus rivales. Las de Antuña dominaron el cuarto en su totalidad y la poca efectividad en las escasas ocasiones que tuvo el Real Canoe las penalizó.
Tras el descanso reglamentario, Azulmarino volvió a la pista dominando el juego. Las visitantes no perdieron la intensidad que fueron marcando durante todo el encuentro. Sin embargo, el Real Canoe intentó cambiar el rumbo del partido implementando su estilo, pero el combinado balear estuvo bien situado en todo momento, impidiendo el progreso de las jugadas.
En el último cuarto, las locales vivió sus mejores minutos, pero las combinaciones de Azulmarino y el gran acierto bajo el aro sellaron el triunfo para las mallorquinas.
Ficha técnica
62 - Real Canoe (17/11/15/19): María Torres (1), Carla Flores (5), Clara Rodríguez (14), Ane Esnal (11), Lucía Fleta (14) -cinco inicial-, Ornella Santana (6), Cristina Mato (2) y Paola de Mier (9).
82 - Azulmarino (23/19/21/19): Carmen Grande (2), Marta García (18), María España (8), Adut Bulgak (5), Iris Mbulito (2) -cinco iniciall-, Amaiquen Siciliano (11), Marina Aviñoa (4); Inés Giménez (0), Kristina Rakovic (18), Gedna Capel (2) y Jane Asinde (12).
Árbitros: Montiel Molina y Hurtado Ruiz. Sin eliminadas.
