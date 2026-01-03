Pilotades: Vuelve la competición en la Tercera con un Manacor de récord

Vuelve la competición en el balompié de Mallorca tras el paréntesis vacacional debido a las fiestas de Navidad. Este esperado retorno lo hace solamente en la Tercera División y en la División de Honor juvenil ya que el resto tienen una semana más de descanso, hasta el sábado y domingo que viene con ya todos los grupos en marcha de nuevo.

El Manacor quiere seguir siendo la revelación

El cierre de 2025 ha dejado en la Tercera División balear a un protagonista claro, el Manacor que entrena Miquel Aguado. Sin apenas hacer mucho ruido, el conjunto rojiblanco se ha consolidado en la primera plaza en un grupo muy exigente con conjuntos de envergadura como el Mallorca B y Peña Deportiva, entre otros. Además, el Manacor es uno de los equipos que más puntos a totalizado de España al lograr 14 victorias en 15 duelos. El primer rival en este 2026 será el Platges de Calvià, mañana en Na Capellera, a las 17:00 horas, ante el que buscará su noveno triunfo seguido.

El Collerense visita hoy el feudo del Portmany

El resto de la jornada, la décimo sexta en la Tercera División, es: hoy sábado, Portmany-Collerense (15:30 horas); y mañana domingo, Constància-Rotlet Molinar (11:00), Felanitx-Son Cladera (11:30), Peña Deportiva-Santanyí (12:00), Mercadal-Mallorca B (12:00), Cardassar-Formentera (13:00), y Llosetense-Inter Ibiza (17:30). Ya disputado, Binissalem, 1-Alcúdia, 0; duelo que se disputó el pasado 17 de diciembre tras acordarlo así ambos conjuntos.

Juvenil División de Honor también vuelve

La exigente División de Honor juvenil, la categoría más importante a nivel nacional, también vuelve a la competición. La jornada para los equipos mallorquines es: mañana domingo, Constància-Espanyol (12:00); Sabadell-San Francisco (12:00); y Nàstic de Tarragona-Mallorca (12:00).

Dos partidos de base para este fin de semana

Esta mañana, a las 11:00 y en Can Caimari, se disputa el Collerense-Puig den Valls, duelo correspondiente a la Copa de Liga Femenina infantil fútbol-11. Mañana, también a las 11:00, está previsto que se juegue el encuentro Recreativo La Victoria-Madre Alberta de la fase clasificatoria en infantil sub-13 División de Honor.

Sa Indioteria acogió el Torneo JB de fútbol base

La barriada de Palma de sa Indioteria acogió durante tres días el torneo de fútbol base JB Alto Rendimiento + Fútbol, que reunió a diez equipos entre jugadores sub-10 y 11. Los conjuntos participantes, en un trofeo que destacó por su deportividad, fueron el Recreativo la Victoria, Joventut Mallorca, Joventut Can Picafort, Sporting Ciutat de Palma, Calvià, Espanya, La Unión y Urbanitzacions. Los cuadros ganadores han sido el Espanya de Llucmajor en la categoría sub 10 y el Joventut Can Picafort en sub-11.

La selección sub-16 de fútbol sala entrena

La selección balear de fútbol sala masculina sub-16, que dirige el entrenador Nico Pizà, se ejercita todo este fin de semana de cara a la fase previa del Nacional en Tarragona. Los convocados son: Alejandro Diéguez, Hugo Escamilla, Noah Hinarejos, Xavier Huete y Anton Loureiro (Bar Gost); Marcos Illán (Manacor); Víctor Isern, Albert Miquel y Lluc Munar (Llevant); Joan Leal (Andratx); e Ian Suárez y Florenci Vilà (Viva Sports).