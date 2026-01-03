El Palma Futsal luchará este domingo por su primer título nacional en Son Moix

El Illes Balears Palma Futsal superó en las semifinales de la Supercopa de España (2-3) al Movistar Inter y luchará por su primer título nacional contra el Jimbee Cartagena este domingo a las 16:00 horas en Son Moix. Los mallorquines, arropados por más de tres mil aficionados en las gradas del Palau, dieron la talla en un duelo en el que llegaron a ponerse por delante (0-3) y en el que acabaron sufriendo de lo lindo ante el combativo conjunto madrileño. De esta manera, los verde pistacho, que pueden presumir de ser tricampeones del mundo y de Europa, intentarán conseguir en casa su primer trofeo doméstico.

Con el recuerdo de la Copa del Rey presente y la dura derrota en Jaén, los de Vadillo salieron a por todas y, en un abrir y cerrar de ojos, se vieron con dos tantos de ventaja en el electrónico. El primero terminó sumándose a la cuenta de Barona en propia puerta después de que Dennis disparara desde su propio campo y el rechace, luchado con Fabinho, se metiera en su propia portería para la mala fortuna del jugador del Inter.

A los pocos segundos, fue Ernesto el que amplió la distancia en el marcador con un cabezazo en un saque de esquina que fue imposible para Herrero, quedándose los de Alberto Riquer con una losa muy complicada de levantar. No consiguieron acercarse en la primera mitad y con el paso de los minutos en el segundo tiempo fue Fabinho el que marcó un gol que, por un momento, parecía ser definitivo a favor del Palma Futsal. Otro lanzamiento de Dennis desde lejos volvió a ser aprovechado por el más listo de la clase, que desvió lo suficiente con el pecho un balón que venía con mucha fuerza, marcando el tercero de la tarde para los anfitriones del torneo.

Ernesto durante una de las acciones del encuentro. / Illes Balears Palma Futsal

Riquer pidió entonces un tiempo muerto trascendental, porque guió a los suyos hacia su primer tanto con la inclusión de Harrison como portero jugador y dio esperanza al equipo madrileña. El tanto impulsó al Inter, que recortó nuevamente distancias por medio de Pani, pero se quedó a las puertas de equilibrar la balanza ante el vigente campeón del mundo y de Europa.

Con este triunfo, el Illes Balears Palma Futsal se coloca a un partido de su primer título nacional y para conseguirlo deberá arrebatárselo al vencedor de las dos últimas ediciones, el Jimbee Cartagena.

FICHA TÉCNICA

2 - Movistar Inter: Herrero, Raúl Gómez, Chaguinha, Harrison, Mínguez. También jugaron Cecilio, Raya, Pani, Rubio, Jaime, Pirata, Barona, Bartolomé, Colón y J. García.

3 - Illes Balears Palma Futsal: Dennis, Machado, Ernesto, Rivillos, Fabinho. También jugaron Lucao, Mateus Maia, Alisson, Barrón y Deivao.

Goles: 0-1, m.6, Barona (p.p.); 0-2, m.6, Ernesto; 0-3, m.33, Fabinho; 1-3, m.34, Harrison; 2-3, m.37, Pani.

Árbitros: Javier Moreno y Pablo Delgado. Amonestaron con tarjeta amarilla a Raúl Gómez (m.27), Pirata (m.38), Mario Rivillos (m.16) y Fabinho (m.24), y al técnico Antonio Vadillo (m.16)

Incidencias: Segunda semifinal de la Supercopa de España disputada en el Palau Municipal d'Esports de Son Moix.