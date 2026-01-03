Indignación en el Moviment Mallorquinista con Alfonso Díaz por no homenajear a Miquel Contestí

El Moviment Mallorquinista ha publicado este mediodía una carta abierta al CEO del RCD Mallorca, Alfonso Díaz, en la que muestra su "profunda indignación y decepción" y un "energético rechazo" ante la falta de un homenaje a Miquel Contestí, a quien consideran el "mejor presidente" que ha tenido el club. Esta reacción llega tras conocerse este viernes el triste fallecimiento del que fuera dirigente de la entidad bermellona entre 1978 y 1992, uno de los más icónicos e influyentes de la historia del Mallorca.

El Moviment ha reivindicado en su escrito el legado de Miquel Contestí para el crecimiento y el éxito del Mallorca, que califican de "indiscutible", y han destacado su visión, su liderazgo y su pasión que, según explican, inspiró a jugadores, entrenadores y aficionados. Así, han criticado "la falta de iniciativa de la dirección actual" para reconocer y homenajear su figura: "Es un insulto a su memoria y una muestra de la poca consideración que tienen hacia la historia, el escudo y la afición".

La plataforma, que une a peñas, socios y aficionados del Mallorca exige al club que rectifique y organice un homenaje a la altura del expresidente que haga justicia a su memoria: "De no ser así, será una muestra más de la falta de respeto y consideración que tiene la dirección actual hacia la historia y la tradición de nuestro club". "Su pérdida es irreparable para nuestro club y es nuestra responsabilidad como aficionados y socios asegurarnos de que su memoria sea recordada y celebrada", denuncian.

En un mensaje posterior publicado en su perfil de X, la asociación presidida por Sebastià Oliver ha informado de que durante la previa del partido de este domingo ante el Girona pondrá un libro a disposición de todos los aficionados en su estand de la cafetería del Poliesportiu de Son Moix para que todos aquellos que así lo deseen puedan dedicar unas palabras de despedida a Miquel Contestí. El libro será posteriormente entregado a su familia.